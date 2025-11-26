Orgulho

Capixabas são medalhistas em campeonato brasileiro master de vôlei de praia

Times de 40+ até 63+ subiram ao pódio no Vôlei Master, evento realizado em Saquarema, no Rio de Janeiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:31

Time medalhista de prata formado por Lurdinha, Iacy, Lima e Inez Crédito: CBV/Divulgação

No último fim de semana, capixabas subiram em peso ao pódio do Vôlei Master, uma das principais competições voltados para times de 35 até 70 anos de vôlei de quadra e praia do país. O evento, realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), reuniu cerca de dois mil atletas em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde brilharam ao todo dez atletas capixabas, que conquistaram medalhas em duplas e quartetos no vôlei de praia.

O Vôlei Master chegou a sua 20ª edição, com a participação de 160 times divididos nas oito quadras e mais 189 duplas e 100 quartetos inscritos no vôlei de praia. Marinea Neves, medalhista de prata no 55+ e bronze no 59+, contou que começou a competir com seu time, de Cachoeiro de Itapemirim, em 2008, ainda com um time de quadra, e depois, em 2014, a equipe passou a jogar também o vôlei de praia.

É uma competição muito bacana e muito difícil de você ir ao pódio, porque é nível nacional, e são equipes bem fortes, e eu fiquei muito feliz. Em 2022 eu fui vice-campeã com minha dupla, a Lurdinha, na categoria 55+. Este ano, eu joguei no quarteto 55+ e fui vice-campeã de novo, e também no 59+, que eu ganhei medalha de bronze Marinea Neves Jogadora de vôlei de praia

Marinea Neves, medalhista de praia com o FLlag Crédito: CBV

Desta vez, Marinea atuou com um time que as meninas são do Rio de Janeiro, chamado Flag. Segundo ela, esse mesclagem com outros estados ajuda a completar os times conforme a faixa etária e permite que todas possam competir a mesma etapa. Lurdinha, sua antiga parceira, disputou o quarteto 63+ e foi medalhista de prata, com três meninas de Cachoeiro e uma da capital capixaba: Iacy, Lima e Inez.

Monaliza Turini também participou em duas categorias, tanto na dupla quanto no quarteto, e foi medalhista de prata nas areias de Saquarema. Ela, que é integrante do time 45+ chamado Lobas, com Iara Machado, Joseane Gava, Fabíola Nunes e Mirian Moulin, também ressaltou o nível da competição. Ao todo, foram cerca de 30 atletas capixabas para o estado fluminense.

Nós vencemos já duas etapas do Rota Sudeste, que também é um torneio grandioso, que acontece aqui no Espírito Santo, em Guarapari. E agora, pela primeira vez, a gente ganhou em Saquarema, que é bem concorrido. Para ter ideia, já têm 11 anos que eu participo deste campeonato e esta foi a primeira vez eu ganhei medalha Monaliza Turini Jogadora de vôlei de praia

Time medalhista de prata formado por Iara, Monaliza, Joseane, Fabíola e Mirian Crédito: CBV

A competição

O torneio é dividido em vôlei de praia - duplas e quarteto - e vôlei de quadra. Toda a instalação do Centro de Desenvolvimento de Voleibol foi ocupado por amantes da modalidade, que se revezavam nas quadras separados pelas categorias: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 59+, 63+, 67+ e 70+.

Desde 2024, o Vôlei Master ganhou uma importância ainda maior. Além de ser responsável por encontros cheios de carinho entre os participantes e proporcionar uma disputa saudável dentro de quadra, a competição passou a ser classificatória para a Superliga Master, que também reúne equipes de todo o país e já teve duas edições realizadas.

