Nota 10 para o ES por sediar uma etapa da WSL

A Praia d'Ulé lotou em todos os dias de competição do QS, comprovando o sucesso da competição no ES. Crédito: Pedro Paiva/WSL

Foram "só" quatro dias de competição, mas que serão lembrados por muito tempo e não somente por quem vive o mundo do surfe. Guarapari foi entre os dias 20 a 23 deste mês a capital nacional do surfe, ao receber pela primeira vez no Espírito Santo uma etapa da WSL, principal organização mundial da modalidade.



Ainda que não tenha sido a principal divisão, sediar uma etapa do Qualifying Series (QS) na Praia d'Ulé representa muito para nosso Estado. A vitória não ficou restrita aos vencedores Jadson André e Laura Raupp, que brilharam dentro da água. Fora dela, a cidade, comunidade e todo o entorno saiu ganhando. Quem não teve a oportunidade de viver tudo isso na Cidade Saúde, teve a oportunidade de acompanhar, ao vivo, as transmissões diárias em A Gazeta.

Acordar por dias seguidos com uma estrutura robusta para o desenrolar das fases, praias lotadas por fãs do esporte, banhistas, amigos e familiares dos atletas, do início ao fim das baterias, só comprovam como o público capixaba anseia por grandes eventos. Por sinal, quem foi ao local de competição teve a chance de entreter com atividades diversas, da altinha até aulas de surfe para a criançada, além da participação especial de um bicampeão mundial. Filipe Toledo distribuiu simpatia, autógrafos e elogios ao QS do ES.

Jadson André e Laura Raupp foram os grandes campeões da etapa inédita da WSL no ES. Crédito: Camila Muller

E olha que nem precisei mencionar a qualidade das nossas ondas. A prova foi na Praia d'Ulé, mas poderia facilmente ser realizada em outros picos espetaculares que nossa costa oferece: temos Regência (Linhares), Xangão (Aracruz), Solemar (Serra) e muitos outros picos, como contado brilhantemente pelo repórter Vinícius Lima, que apresentou uma reportagem especial sobre os pontos de surfe do nosso litoral.

Ainda aproveitando o evento, o Espírito Santo está na "crista da onda" e merece nota 10 dos jurados em organização e envolvimento. Que a boa impressão deixada tenha a mesma percepção da WSL, pois temos potencial para mais.

