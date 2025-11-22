Confira as melhores imagens do 3° dia da etapa da WSL no ES

Só fotão

Confira as melhores imagens do 3º dia da etapa da WSL no ES

O dia ensolarado e as ótimas ondas atraíram a atenção do público, que lotou a Praia d'Ulé desde as primeiras horas da manhã deste sábado (22)

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:37

Teve de tudo: altinha, música, gente bonita e muito surfe no terceiro dia de WSL na Praia d'Ulé 1 de 48

A expectativa de praia lotada se cumpriu. O terceiro dia do BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, evento da WSL, na Praia d'Ulé, em Guarapari, levou um mar de gente ao local. A combinação de sol forte e boas ondas manteve os presentes com olhares atentos para a água, onde os surfistas deram um verdadeiro show neste sábado (22).

Até o astro e bicampeão mundial de surfe, Filipe Toledo, apareceu por lá. Confira as melhores imagens do dia.

