Confira as melhores imagens do 3° dia da etapa da WSL no ES

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:37
Teve de tudo: altinha, música, gente bonita e muito surfe no terceiro dia de WSL na Praia d'Ulé
A expectativa de praia lotada se cumpriu. O terceiro dia do BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, evento da WSL, na Praia d'Ulé, em Guarapari, levou um mar de gente ao local. A combinação de sol forte e boas ondas manteve os presentes com olhares atentos para a água, onde os surfistas deram um verdadeiro show neste sábado (22).
Até o astro e bicampeão mundial de surfe, Filipe Toledo, apareceu por lá. Confira as melhores imagens do dia.
