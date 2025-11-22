Home
>
Mais Esportes
>
Confira as melhores imagens do 3° dia da etapa da WSL no ES

Confira as melhores imagens do 3º dia da etapa da WSL no ES

O dia ensolarado e as ótimas ondas atraíram a atenção do público, que lotou a Praia d'Ulé desde as primeiras horas da manhã deste sábado (22)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:37

Teve de tudo: altinha, música, gente bonita e muito surfe no terceiro dia de WSL na Praia d'Ulé

Caio Costa. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Michael Rodrigues. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Matheus Neves.Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Michael Rodrigues. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Silvana Lima. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Tainá Hinckel. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Michael Rodrigues. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Michael Rodrigues. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Silvana Lima. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Caio Costa. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Caio Costa. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Tainá Hinckel. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Silvana Lima. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Douglas Silva. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Matheus Neves.Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Caio Costa. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Matheus Neves.Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Silvana Lima. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Silvana Lima. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Tainá Hinckel. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
MEtapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Tainá Hinckel. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Michael Rodrigues. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Sophia Medina. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini
1 de 48
Caio Costa. Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari por Vitor Jubini

Recomendado para você

O dia ensolarado e as ótimas ondas atraíram a atenção do público, que lotou a Praia d'Ulé desde as primeiras horas da manhã deste sábado (22)

Confira as melhores imagens do 3° dia da etapa da WSL no ES

Surfista marcou presença na Praia d'Ulé neste sábado (22) para acompanhar o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 e conversou com a reportagem e A Gazeta

Bicampeão mundial, Filipe Toledo vê potencial no ES para sediar mais competições da WSL

As duas últimas representantes capixabas na chave feminina não conseguiram encaixar boas ondas e se despediram da competição na manhã deste sábado (22)

Alice Pitanga e Bella Mayara caem nas oitavas do QS na Praia d'Ulé

A expectativa de praia lotada se cumpriu. O terceiro dia do BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, evento da WSL, na Praia d'Ulé, em Guarapari, levou um mar de gente ao local. A combinação de sol forte e boas ondas manteve os presentes com olhares atentos para a água, onde os surfistas deram um verdadeiro show neste sábado (22).

Até o astro e bicampeão mundial de surfe, Filipe Toledo, apareceu por lá. Confira as melhores imagens do dia.

Leia mais

Imagem - Bicampeão mundial, Filipe Toledo vê potencial no ES para sediar mais competições da WSL

Bicampeão mundial, Filipe Toledo vê potencial no ES para sediar mais competições da WSL

Imagem - Alice Pitanga e Bella Mayara caem nas oitavas do QS na Praia d'Ulé

Alice Pitanga e Bella Mayara caem nas oitavas do QS na Praia d'Ulé

Imagem - 'Capixaba Storm': altas ondas e eventos transformam o ES em um cantinho especial para o surfe

'Capixaba Storm': altas ondas e eventos transformam o ES em um cantinho especial para o surfe

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Surfe

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais