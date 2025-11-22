Alice Pitanga e Bella Mayara caem nas oitavas do QS na Praia d'Ulé

Home
As duas últimas representantes capixabas na chave feminina não conseguiram encaixar boas ondas e se despediram da competição na manhã deste sábado (22)

Camila Müller

Estagiária / [email protected]

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:52

Alice Pitanga estreou em competições da WSL e parou na fase de oitavas de final na Praia d'Ulé
Alice Pitanga estreou em competições da WSL e parou na fase de oitavas de final na Praia d'Ulé Crédito: Arquivo pessoal

As capixabas Alice Pitanga e Bella Mayara foram eliminadas, na manhã deste sábado (22), na Praia d'Ulé, em Guarapari, durante a etapa do Qualifying Series (QS) da WSL. As duas representantes locais disputaram as oitavas de final, mas não alcançaram as notas necessárias para seguir na competição.

Atuais número 1 do mundo, Thâmela e Vic perderam para a dupla da Letônia e agora irão disputar o bronze com a outra dupla brasileira, também eliminada na semifinal

Dupla de capixaba perde e se despede do Mundial de vôlei de Praia

Competição na Praia d'Ulé entra na reta final, com o final das baterias do round 32 masculino, 16 também entre os homens, além do round 16 feminino

Acompanhe a transmissão do terceiro dia de etapa da WSL no ES

Alice abriu o dia na primeira bateria. A jovem de 16 anos somou 3,97 pontos em suas duas melhores ondas, com notas 2,47 e 1,50, e terminou no quarto lugar. A peruana Daniella Rosas venceu a disputa com 11,00 pontos, enquanto a brasileira Laura Raupp avançou em segundo, com 8,87.

Na quarta bateria, foi a vez de Bella Mayara encerrar sua participação. A atleta local enfrentou dificuldades para encontrar ondas com potencial e fechou com 3,26 pontos (duas notas de 1,63). Julia Nicanor, com 10,27, e Tainá Hinckel, com 8,00, dominaram o confronto e garantiram as vagas na próxima fase.

Bella Mayara se sente honrada
Bella Mayara também parou nas oitavas da etapa capixaba da WSL Crédito: Acervo pessoal

Outros nomes fortes também avançaram. Na terceira bateria, a experiente Silvana Lima liderou com 10,77 pontos, seguida por Sophia Medina, que fez 9,54. A maior somatória das oitavas veio no segundo confronto do dia: a peruana Catalina Zariquiey marcou 11,17 pontos.

A etapa do QS na Praia d'Ulé segue neste domingo, com a definição das classificadas para as quartas de final:

  • BATERIA 1 - Daniella Rosas (PER) x Isabelle Nalu (BRA)
  • BATERIA 2 - Laura Raupp (BRA) x Catalina Zariquiey (PER)
  • BATERIA 3 - Silvana Lima (BRA) x Tainá Hinckel (BRA)
  • BATERIA 4 - Sophia Medina (BRA) x Julia Nicanor (BRA)

