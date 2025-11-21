Fizeram bonito

Capixabas se despedem da etapa da WSL em Guarapari

Remanescentes da rodada da manhã, Krystian Kymerson, Rafael Teixeira e Luiz Fernando Neiva brilharam pela manhã, mas deram adeus à competição nas baterias da tarde desta sexta-feira (21)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:42

Krystian Kymerson, surfista capixaba Crédito: jjv.fotos_ e ds.images/Divulgação

Depois de uma manhã incrível para os capixabas remanescentes no segundo dia do Qualifying Series da WSL, etapa do Circuito Mundial realizado na Praia d'Ulé, em Guarapari, as baterias da tarde deram um banho de água fria nos torcedores presentes depois das eliminações de Rafael Teixeira, Krystian Kymerson e Luiz Fernando Neiva. Pelo feminino, a esperança do Estado fica na jovem Alice Dagostini, de 15 anos, que cai na água neste sábado (22).

A rodada dupla desta sexta-feira (21) elevou o nível de competitividade e apenas os melhores avançaram para as oitavas de final do torneio, deixando pelo caminho grandes nomes do surfe brasileiro e, sobretudo, capixaba. Pela manhã, na rodada de 64 surfistas, sete atletas do Espírito Santo caíram: Léo Andrade, Kallebe Kymerson, Eric Grattz, Kauai Côgo, Rodrigo Cardoso, Flávio Ferreira, Alex Saulo e Saulo Sabbagh.

Luiz Fernando Neiva se consagrou depois de vencer uma bateria da WSL no Espírito Santo na quinta Crédito: WSL/Pedro Paiva

Eliminações na terceira rodada

Logo após acabar a rodada de 64 surfistas, um novo round começou para definir os melhores 16, que irão disputar as oitavas de final em Guarapari. Luiz Fernando Neiva, que tinha avançado em segundo na primeira bateria do dia, e Rafael Teixeira caíram juntos na água e competiram um contra o no segundo período, fechando a prova com Gabriel Klaussner e Luã da Silveira.

Com um mar mais cheio e diferente de como estava pela manhã, nenhum dos dois capixabas conseguiu desempenhar o melhor surfe para avançar. Luiz ficou atrás durante toda a bateria, com um somatório de 7.33, enquanto Rafael sentiu na pele o que o adversário dele passou pela manhã: sofreu a virada no último minuto. Luã encontrou a onda perfeita no estouro da buzina e conquistou a nota necessária para passar o capixaba, que estava na vice-colocação.

Logo na sequência, Krystian caiu na água contra Weslley Dantas, Peterson Crisanto e Alan Donato. Diferente das condições do mar que encontrou na primeira bateria, que propiciou aéreos altos e plásticos, na segunda queda o surfista capixaba não encontrou a sua melhor atuação, enquanto Weslley e Peterson brilharam na Praia d'Ulé e se classificaram para as oitavas de final.

Rafael Teixeira, surfista capixaba Crédito: WSL/Divulgação

