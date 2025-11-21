Voando

Favoritos nas baterias, capixabas brilham e avançam na etapa da WSL de Guarapari

Rafael Teixeira e Krystian Kymerson venceram as respectivas baterias no segundo dia da competição na Praia d'Ulé

Vinícius Lima

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:34

Surfistas capixabas Krystian Kymerson e Rafael Teixeira representando o ES na WSL em solo capixaba Crédito: PAN 2023 e WSL/Divulgação

A manhã do segundo dia do Qualifying Series da WSL realizado na Praia d'Ulé em Guarapari, nesta quinta-feira (20), foi especial para os dois surfistas locais favoritos para a etapa. Rafael Teixeira e Krystian Kymerson estrearam e mostraram porque são os nomes a serem batidos nesta etapa do Circuito.

Na terceira bateria, Rafael entrou na água com Lucas Silveira, Luan Ferreyra e Ryan Martins. Em terceiro colocado até os instantes finais e precisando de uma nota acima de 6 para avançar, o capixaba experiente foi decisivo e virou o placar na última onda, cravando um 7.50 - a maior nota do torneio até agora.

"Eu rezei muito dentro d'água, sabia que se viesse a onda eu poderia fazer. Eu surfo aqui muito, me dedico muito, e Deus me abençoou com a onda. A gente sonha sempre em ter essa oportunidade de ver a torcida torcendo pela gente... o meu objetivo era não decepcionar. Eu fico feliz de estar aqui representando o meu estado, que é muito carente no mundo do surfe. A gente tem poucos atletas no cenário mundial e nacional, e ter um evento desse aqui na casa da gente é especial", disse Rafael, claramente emocionado, pós-bateria.

Já Krystian passou sobrando na sua bateria, liderando desde os primeiros minutos depois de uma boa onda e emplacando manobras aéreas, sua característica principal, sendo avaliada em 7.33 pelos juízes. Depois disso, ele ainda conseguiu outra excelente séria e finalizou a prova com um somatório de 14.33, a maior nota geral da competição até o momento.

"É muita emoção estar competindo em casa, em um campeonato desse tamanho. É uma sensação única contar com a torcida ali, com os amigos, minha família, minha mãe que está ali. Estou muito feliz de ter avançado essa bateria, eu sabia que ia ser bem difícil. O Rickson Falcão acabou de ser campeão Pro Junior, o Vitinho Ferreyra está disputando para entrar no Challenger... Eu aproveitei que estou em casa, fiquei encaixado ali e as ondas vieram para mim e espero continuar nessa vibe", disse o capixaba.

