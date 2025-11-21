Home
Favoritos nas baterias, capixabas brilham e avançam na etapa da WSL de Guarapari

Rafael Teixeira e Krystian Kymerson venceram as respectivas baterias no segundo dia da competição na Praia d'Ulé

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:34

Surfistas capixabas Krystian Kymerson e Rafael Teixeira representarão o ES na WSL em solos capixabas
Surfistas capixabas Krystian Kymerson e Rafael Teixeira representando o ES na WSL em solo capixaba Crédito: PAN 2023 e WSL/Divulgação

A manhã do segundo dia do Qualifying Series da WSL realizado na Praia d'Ulé em Guarapari, nesta quinta-feira (20), foi especial para os dois surfistas locais favoritos para a etapa. Rafael Teixeira e Krystian Kymerson estrearam e mostraram porque são os nomes a serem batidos nesta etapa do Circuito.

Na terceira bateria, Rafael entrou na água com Lucas Silveira, Luan Ferreyra e Ryan Martins. Em terceiro colocado até os instantes finais e precisando de uma nota acima de 6 para avançar, o capixaba experiente foi decisivo e virou o placar na última onda, cravando um 7.50 - a maior nota do torneio até agora.

"Eu rezei muito dentro d'água, sabia que se viesse a onda eu poderia fazer. Eu surfo aqui muito, me dedico muito, e Deus me abençoou com a onda. A gente sonha sempre em ter essa oportunidade de ver a torcida torcendo pela gente... o meu objetivo era não decepcionar. Eu fico feliz de estar aqui representando o meu estado, que é muito carente no mundo do surfe. A gente tem poucos atletas no cenário mundial e nacional, e ter um evento desse aqui na casa da gente é especial", disse Rafael, claramente emocionado, pós-bateria.

Já Krystian passou sobrando na sua bateria, liderando desde os primeiros minutos depois de uma boa onda e emplacando manobras aéreas, sua característica principal, sendo avaliada em 7.33 pelos juízes. Depois disso, ele ainda conseguiu outra excelente séria e finalizou a prova com um somatório de 14.33, a maior nota geral da competição até o momento.

"É muita emoção estar competindo em casa, em um campeonato desse tamanho. É uma sensação única contar com a torcida ali, com os amigos, minha família, minha mãe que está ali. Estou muito feliz de ter avançado essa bateria, eu sabia que ia ser bem difícil. O Rickson Falcão acabou de ser campeão Pro Junior, o Vitinho Ferreyra está disputando para entrar no Challenger... Eu aproveitei que estou em casa, fiquei encaixado ali e as ondas vieram para mim e espero continuar nessa vibe", disse o capixaba.

1° Dia do QS da WSL na Praia d'Ulé, ES

Kallebe Kymerson no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva
Kaleb Henrque por WSL/Pedro Paiva
Luiz Fernando Neiva se consagrou o primeiro a vencer uma bateria da WSL no Espírito Santo por WSL/Pedro Paiva
Rodrigo Cardoso no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva
Mateus Sena realizando uma manobra de aéreo em sua bateria no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Kallebe Kymerson no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva

