Home
>
Mais Esportes
>
Capixabas fazem bonito e avançam no primeiro dia de etapa da WSL em Guarapari

Capixabas fazem bonito e avançam no primeiro dia de etapa da WSL em Guarapari

Competição iniciada nesta quinta (20) contou com grande público e movimentou o mar da Cidade Saúde; surfistas voltam ao mar já nesta sexta para o prosseguimento do QS

Camila Müller

Estagiária / [email protected]

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:04

 - Atualizado há uma hora

Luiz Fernando Neiva se consagrou o primeiro a vencer uma bateria da WSL no Espírito Santo
Luiz Fernando Neiva se consagrou o primeiro a vencer uma bateria da WSL no Espírito Santo Crédito: WSL/Pedro Paiva

O primeiro dia do Qualifying Series da WSL realizado na Praia d'Ulé, em Guarapari, nesta quinta-feira (20) foi positivo para boa parte dos surfistas capixabas, com cinco competidores classificados. No feminino, Bella Mayara foi a única a avançar. Já no masculino, Rodrigo Cardoso, Luiz Fernando Neiva, Kallebe Kymerson e o pequeno Kauai Côgo, de apenas 14 anos, seguem na competição.

Recomendado para você

Competição iniciada nesta quinta (20) contou com grande público e movimentou o mar da Cidade Saúde; surfistas voltam ao mar já nesta sexta para o prosseguimento do QS

Capixabas fazem bonito e avançam no primeiro dia de etapa da WSL em Guarapari

Espírito Santo contará com cerca de 20 competidores no masculino e feminino entre os mais de 100 atletas que pegarão altas ondas na Praia d'Ulé a partir desta quinta (19)

Surfistas capixabas colocam o talento na água para superar "legião" de outros Estados

Coletiva de imprensa contou com a presença de Krystian Kymerson, Rafael Teixeira e Alice Pitanga, além da catarinense Tainá Hinckel; eles e mais de 100 surfistas cairão na água de quinta (20) a domingo (23)

Capixabas controlam a ansiedade na véspera de etapa da WSL no ES

A primeira bateria começou por volta das 8h30 da manhã com dois capixabas avançando na chave, Rodrigo Cardoso e Luiz Fernando, que fez história. O surfista se consagrou como o primeiro a vencer uma bateria de uma etapa da WSL no Estado e, ainda por cima.

"Graças a Deus consegui passar em primeiro, no final consegui achar uma nota para poder virar. Dois capixabas no pote 2 e estamos muito felizes!"

Luiz Fernando

Surfista capixaba

Nas segundas e terceiras baterias, os capixabas Ian Fiorot e Kaua Climaco, respectivamente, fizeram 3.43 e 3.40 pontos, não conseguindo a classificação. Ryan Martins, Luã da Silveira, Mateus Sena e Flávio Ferreira foram os classificados.

Kauai Côgo, foi o líder da sétima bateria com 4.07 pontos. Já Kallebe Kymerson e o Eric Grattz competiram com outros capixabas e levaram a melhor. Kaleb Henrique, Rafael Peixoto, Renato Leite, Noah Sathler e Luca Sathler ficaram para trás.

1° Dia do QS da WSL na Praia d'Ulé, ES

Kallebe Kymerson no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva
Kaleb Henrque por WSL/Pedro Paiva
Luiz Fernando Neiva se consagrou o primeiro a vencer uma bateria da WSL no Espírito Santo por WSL/Pedro Paiva
Rodrigo Cardoso no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva
Mateus Sena realizando uma manobra de aéreo em sua bateria no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
Surfe na Praia d'Ulé por Ricardo Medeiros
1 de 12
Kallebe Kymerson no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva

Alan Donato, Alex Saulo, Kaue Daniel, Guilherme Lemos, Saulo Sabbagh, Michael Rodrigues e o chileno Roberto Araki também avançaram na competição. O Round of 64 ocorre amanhã a partir das 7h30 da manhã e os representantes capixabas Rafael Teixeira, Krystian Kymerson, Caio Freire, João Cypriano e Leo Andrade entram na disputa.

E no feminino?

Das 4 surfistas que almejavam a classificação, apenas Bella Mayara a avançou com a segunda colocação da terceira bateria - Sophia Medina, irmão de Gabriel Medina, foi a líder. Apesar das tentativas e da torcida, Aninha Dagostini foi eliminada precocemente. Francine Nery e Paula Gabrielly também se despediram da competição.

Daniella Rosas, Aurora Ribeiro, Maria Eduarda Cesar, Kiany Hyakutake, Alexia Monteiro e Juliana Meneguel foram as classificadas. Já a catarinense Alexia, de 18 anos, que é uma das jovens promessas do surfe brasileiro, vai reencontrar um rostinho conhecido na próxima bateria: Tainá Hinckel, a líder do Ranking do QS.

“Estou muito feliz por ter avançado, a Tainá é uma inspiração e ídolo. Mas eu tento focar em mim para alcançar meu melhor. Tenho certeza que vai ser uma bateria boa amanhã“, disse Tainá Hinckel.

Sexta agitada

A ação no Masculino, nesta sexta-feira (21) está prevista para continuar, com o Round de 64, seguido do Round de 32. Grandes surfistas brasileiros, como Lucas Silveira (BRA), Weslley Dantas (BRA) e Edgard Groggia (BRA) e Matheus Navarro (BRA) e Cauã Costa (BRA), que entrarão na água no segundo dia de competição da Etapa BB Seguros - Guarapari/ES.

A promessa é para um dia cheio, com muita ação e show de surfe. Serão realizadas, no total, 24 baterias, além das atividades gratuitas oferecidas ao público pelo Banco do Brasil.

Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025 - Resultados e próximos confrontos

ROUND OF 80 MASCULINO

  • HEAT 1: Luiz Fernando Neiva Da Silva (BRA) 7.27 DEF. Rodrigo Cardoso (BRA) 7.26, Daniel Templar (BRA) 6.40
  • HEAT 2: Ryan Martins (BRA) 9.40 DEF. Luã da Silveira (BRA) 8.47, Ian Fiorot (BRA) 3.43
  • HEAT 3: Mateus Sena (BRA) 13.10 DEF. Flavio Ferreira (BRA) 6.23, Kaua Climaco (BRA) 3.40
  • HEAT 4: Kallebe Kymerson (BRA) 8.40 DEF. Alan Donato (BRA) 7.10, Kaleb Henrique (BRA) 4.74, Rafael Peixoto (BRA) 3.40
  • HEAT 5: Alex Saulo (BRA) 6.36 DEF. Kaue Daniel (BRA) 6.30, Renato Leite (BRA) 4.10
  • HEAT 6: Guilherme Lemos (BRA) 8.84 DEF. Eric Grattz (BRA) 4.66, Luca Sathler (BRA) 3.10
  • HEAT 7: Kauai Côgo (BRA) 4.07 DEF. Saulo Sabbagh (BRA) 2.90, Guilherme Cintra (BRA) 2.30
  • HEAT 8: Michael Rodrigues (BRA) 11.57 DEF. Roberto Araki (CHL) 6.57, Isaac Correa (BRA) 5.33, Noah Sathler (BRA) 2.27

ROUND OF 24 FEMININO

  • HEAT 1: Daniella Rosas (PER) 9.77 DEF. Aurora Ribeiro (BRA) 8.70, Isabela Saldanha (BRA) 6.23
  • HEAT 2: Kiany Hyakutake (BRA) 6.60 DEF. Maria Eduarda Cesar (BRA) 6.20, Ana Gabriela Dagostini (BRA) 3.87, Paula Gabrielly Custodio (BRA) 3.57
  • HEAT 3: Sophia Medina (BRA) 7.94 DEF. Bella Mayara (BRA) 4.73, Yanca Costa (BRA) 3.53, Kayane Reis (BRA)
  • HEAT 4: Alexia Monteiro (BRA) 9.60 DEF. Juliana Meneguel (BRA) 5.70, Laiz Costa (BRA) 5.47, Francine Nery (BRA) 2.34

ROUND OF 64 MASCULINO

  • HEAT 1: Jadson Andre (BRA) vs. Daniel Adisaka (BRA) vs. Gabriel Andre (BRA) vs. Luiz Fernando Neiva Da Silva (BRA)
  • HEAT 2: Gabriel Klaussner (BRA) vs. Alex Ribeiro (BRA) vs. Guilherme Carvalho (BRA) vs. Rodrigo Cardoso (BRA)
  • HEAT 3: Lucas Silveira (BRA) vs. Luan Ferreyra (BRA) vs. Rafael Teixeira (BRA) vs. Ryan Martins (BRA)
  • HEAT 4: Rafael Barbosa (BRA) vs. Israel Junior (BRA) vs. Igor Shibata (BRA) vs. Luã da Silveira (BRA)
  • HEAT 5: Weslley Dantas (BRA) vs. Nacho Gundesen (ARG) vs. Cauet Frazão (BRA) vs. Mateus Sena (BRA)
  • HEAT 6: Vitor Ferreira (BRA) vs. Rickson Falcao (BRA) vs. Krystian Kymerson (BRA) vs. Flavio Ferreira (BRA)
  • HEAT 7: Heitor Mueller (BRA) vs. Peterson Crisanto (BRA) vs. Caio Freire (BRA) vs. Kallebe Kymerson (BRA)
  • HEAT 8: Edgard Groggia (BRA) vs. Samuel Igo De Souza (BRA) vs. Lucas Haag (BRA) vs. Alan Donato (BRA)
  • HEAT 9: Franco Radziunas (ARG) vs. Pablo Gabriel Da Silva (BRA) vs. Philippe Neves (BRA) vs. Alex Saulo (BRA)
  • HEAT 10: Alonso Correa (PER) vs. Santiago Muniz (ARG) vs. João Cypriano (BRA) vs. Kaue Daniel (BRA)
  • HEAT 11: Wesley Leite (BRA) vs. Valentin Neves (BRA) vs. Matheus Neves (BRA) vs. Guilherme Lemos (BRA)
  • HEAT 12: Douglas Silva (BRA) vs. Luan Wood (BRA) vs. Leo Andrade (BRA) vs. Eric Grattz (BRA)
  • HEAT 13: Igor Moraes (BRA) vs. Kailani Renno (BRA) vs. Takeshi Oyama (BRA) vs. Kauai Côgo (BRA)
  • HEAT 14: Caio Costa (BRA) vs. Matheus Navarro (BRA) vs. Caina Souza (BRA) vs. Saulo Sabbagh (BRA)
  • HEAT 15: Ryan Kainalo (BRA) vs. Cauã Costa (BRA) vs. Samuel Joca (BRA) vs. Michael Rodrigues (BRA)
  • HEAT 16: Lucas Vicente (BRA) vs. Rodrigo Saldanha (BRA) vs. Giovani Pontes (BRA) vs. Roberto Araki (CHL)

  • ROUND OF 16 FEMININO
  • HEAT 1: Laura Raupp (BRA) vs. Alice Pitanga (BRA) vs. Daniella Rosas (PER) vs. Maria Eduarda Cesar (BRA)
  • HEAT 2: Catalina Zariquiey (PER) vs. Isabelle Nalu (BRA) vs. Aurora Ribeiro (BRA) vs. Kiany Hyakutake (BRA)
  • HEAT 3: Silvana Lima (BRA) vs. Luara Mandelli (BRA) vs. Sophia Medina (BRA) vs. Juliana Meneguel (BRA)
  • HEAT 4: Taina Hinckel (BRA) vs. Julia Nicanor (BRA) vs. Bella Mayara (BRA) vs. Alexia Monteiro (BRA)

Leia mais

Imagem - Surfistas capixabas colocam o talento na água para superar "legião" de outros Estados

Surfistas capixabas colocam o talento na água para superar "legião" de outros Estados

Imagem - Etapa da WSL em Guarapari começa nesta quinta-feira (20)

Etapa da WSL em Guarapari começa nesta quinta-feira (20)

Imagem - Bicampeão mundial, Filipe Toledo vem ao ES para competição da WSL

Bicampeão mundial, Filipe Toledo vem ao ES para competição da WSL

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Surfe

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais