Capixabas fazem bonito e avançam no primeiro dia de etapa da WSL em Guarapari

Luiz Fernando Neiva se consagrou o primeiro a vencer uma bateria da WSL no Espírito Santo Crédito: WSL/Pedro Paiva
O primeiro dia do Qualifying Series da WSL realizado na Praia d'Ulé, em Guarapari, nesta quinta-feira (20) foi positivo para boa parte dos surfistas capixabas, com cinco competidores classificados. No feminino, Bella Mayara foi a única a avançar. Já no masculino, Rodrigo Cardoso, Luiz Fernando Neiva, Kallebe Kymerson e o pequeno Kauai Côgo, de apenas 14 anos, seguem na competição.
A primeira bateria começou por volta das 8h30 da manhã com dois capixabas avançando na chave, Rodrigo Cardoso e Luiz Fernando, que fez história. O surfista se consagrou como o primeiro a vencer uma bateria de uma etapa da WSL no Estado e, ainda por cima.
"Graças a Deus consegui passar em primeiro, no final consegui achar uma nota para poder virar. Dois capixabas no pote 2 e estamos muito felizes!"
Luiz Fernando
Surfista capixaba
Nas segundas e terceiras baterias, os capixabas Ian Fiorot e Kaua Climaco, respectivamente, fizeram 3.43 e 3.40 pontos, não conseguindo a classificação. Ryan Martins, Luã da Silveira, Mateus Sena e Flávio Ferreira foram os classificados.
Kauai Côgo, foi o líder da sétima bateria com 4.07 pontos. Já Kallebe Kymerson e o Eric Grattz competiram com outros capixabas e levaram a melhor. Kaleb Henrique, Rafael Peixoto, Renato Leite, Noah Sathler e Luca Sathler ficaram para trás.
1° Dia do QS da WSL na Praia d'Ulé, ES
1 de 12
Kallebe Kymerson no primeiro dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Etapa BB Seguros - Guarapari/ES por WSL/Pedro Paiva
Alan Donato, Alex Saulo, Kaue Daniel, Guilherme Lemos, Saulo Sabbagh, Michael Rodrigues e o chileno Roberto Araki também avançaram na competição. O Round of 64 ocorre amanhã a partir das 7h30 da manhã e os representantes capixabas Rafael Teixeira, Krystian Kymerson, Caio Freire, João Cypriano e Leo Andrade entram na disputa.
E no feminino?
Das 4 surfistas que almejavam a classificação, apenas Bella Mayara a avançou com a segunda colocação da terceira bateria - Sophia Medina, irmão de Gabriel Medina, foi a líder. Apesar das tentativas e da torcida, Aninha Dagostini foi eliminada precocemente. Francine Nery e Paula Gabrielly também se despediram da competição.
Daniella Rosas, Aurora Ribeiro, Maria Eduarda Cesar, Kiany Hyakutake, Alexia Monteiro e Juliana Meneguel foram as classificadas. Já a catarinense Alexia, de 18 anos, que é uma das jovens promessas do surfe brasileiro, vai reencontrar um rostinho conhecido na próxima bateria: Tainá Hinckel, a líder do Ranking do QS.
“Estou muito feliz por ter avançado, a Tainá é uma inspiração e ídolo. Mas eu tento focar em mim para alcançar meu melhor. Tenho certeza que vai ser uma bateria boa amanhã“, disse Tainá Hinckel.
Sexta agitada
A ação no Masculino, nesta sexta-feira (21) está prevista para continuar, com o Round de 64, seguido do Round de 32. Grandes surfistas brasileiros, como Lucas Silveira (BRA), Weslley Dantas (BRA) e Edgard Groggia (BRA) e Matheus Navarro (BRA) e Cauã Costa (BRA), que entrarão na água no segundo dia de competição da Etapa BB Seguros - Guarapari/ES.
A promessa é para um dia cheio, com muita ação e show de surfe. Serão realizadas, no total, 24 baterias, além das atividades gratuitas oferecidas ao público pelo Banco do Brasil.
Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025 - Resultados e próximos confrontos
ROUND OF 80 MASCULINO
HEAT 1: Luiz Fernando Neiva Da Silva (BRA) 7.27 DEF. Rodrigo Cardoso (BRA) 7.26, Daniel Templar (BRA) 6.40
HEAT 2: Ryan Martins (BRA) 9.40 DEF. Luã da Silveira (BRA) 8.47, Ian Fiorot (BRA) 3.43
HEAT 3: Mateus Sena (BRA) 13.10 DEF. Flavio Ferreira (BRA) 6.23, Kaua Climaco (BRA) 3.40
HEAT 4: Kallebe Kymerson (BRA) 8.40 DEF. Alan Donato (BRA) 7.10, Kaleb Henrique (BRA) 4.74, Rafael Peixoto (BRA) 3.40
HEAT 5: Alex Saulo (BRA) 6.36 DEF. Kaue Daniel (BRA) 6.30, Renato Leite (BRA) 4.10