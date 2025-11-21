Acompanhe a transmissão do 2° dia de competição da WSL em Guarapari

Na Praia d'Ulé

Acompanhe a transmissão do 2º dia de competição da WSL em Guarapari

Surfistas caem na água para o round of 64 no masculino e round of 24 entre as mulheres; capixabas seguem na disputa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:18

O segundo dia do Qualifying Series da WSL realizado na Praia d'Ulé, em Guarapari, começou a sexta-feira (21) com baterias de tirar o fôlego. O capixaba Rafael Teixeira conseguiu avançar na última tentativa e segue na competição. Acompanhe, ao vivo, os aéreos e batidas dos melhores surfistas brasileiros.

Confrontos desta sexta

ROUND OF 64 MASCULINO

HEAT 1: Jadson Andre (BRA) vs. Daniel Adisaka (BRA) vs. Gabriel Andre (BRA) vs. Luiz Fernando Neiva Da Silva (BRA)



HEAT 2: Gabriel Klaussner (BRA) vs. Alex Ribeiro (BRA) vs. Guilherme Carvalho (BRA) vs. Rodrigo Cardoso (BRA)



HEAT 3: Lucas Silveira (BRA) vs. Luan Ferreyra (BRA) vs. Rafael Teixeira (BRA) vs. Ryan Martins (BRA)



HEAT 4: Rafael Barbosa (BRA) vs. Israel Junior (BRA) vs. Igor Shibata (BRA) vs. Luã da Silveira (BRA)



HEAT 5: Weslley Dantas (BRA) vs. Nacho Gundesen (ARG) vs. Cauet Frazão (BRA) vs. Mateus Sena (BRA)



HEAT 6: Vitor Ferreira (BRA) vs. Rickson Falcao (BRA) vs. Krystian Kymerson (BRA) vs. Flavio Ferreira (BRA)



HEAT 7: Heitor Mueller (BRA) vs. Peterson Crisanto (BRA) vs. Caio Freire (BRA) vs. Kallebe Kymerson (BRA)



HEAT 8: Edgard Groggia (BRA) vs. Samuel Igo De Souza (BRA) vs. Lucas Haag (BRA) vs. Alan Donato (BRA)



HEAT 9: Franco Radziunas (ARG) vs. Pablo Gabriel Da Silva (BRA) vs. Philippe Neves (BRA) vs. Alex Saulo (BRA)



HEAT 10: Alonso Correa (PER) vs. Santiago Muniz (ARG) vs. João Cypriano (BRA) vs. Kaue Daniel (BRA)



HEAT 11: Wesley Leite (BRA) vs. Valentin Neves (BRA) vs. Matheus Neves (BRA) vs. Guilherme Lemos (BRA)



HEAT 12: Douglas Silva (BRA) vs. Luan Wood (BRA) vs. Leo Andrade (BRA) vs. Eric Grattz (BRA)



HEAT 13: Igor Moraes (BRA) vs. Kailani Renno (BRA) vs. Takeshi Oyama (BRA) vs. Kauai Côgo (BRA)



HEAT 14: Caio Costa (BRA) vs. Matheus Navarro (BRA) vs. Caina Souza (BRA) vs. Saulo Sabbagh (BRA)



HEAT 15: Ryan Kainalo (BRA) vs. Cauã Costa (BRA) vs. Samuel Joca (BRA) vs. Michael Rodrigues (BRA)



HEAT 16: Lucas Vicente (BRA) vs. Rodrigo Saldanha (BRA) vs. Giovani Pontes (BRA) vs. Roberto Araki (CHL)



ROUND OF 16 FEMININO

HEAT 1: Laura Raupp (BRA) vs. Alice Pitanga (BRA) vs. Daniella Rosas (PER) vs. Maria Eduarda Cesar (BRA)



HEAT 2: Catalina Zariquiey (PER) vs. Isabelle Nalu (BRA) vs. Aurora Ribeiro (BRA) vs. Kiany Hyakutake (BRA)



HEAT 3: Silvana Lima (BRA) vs. Luara Mandelli (BRA) vs. Sophia Medina (BRA) vs. Juliana Meneguel (BRA)



HEAT 4: Taina Hinckel (BRA) vs. Julia Nicanor (BRA) vs. Bella Mayara (BRA) vs. Alexia Monteiro (BRA)



