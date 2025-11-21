Acompanhe a transmissão do 2° dia de competição da WSL em Guarapari

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:18
O segundo dia do Qualifying Series da WSL realizado na Praia d'Ulé, em Guarapari, começou a sexta-feira (21) com baterias de tirar o fôlego. O capixaba Rafael Teixeira conseguiu avançar na última tentativa e segue na competição. Acompanhe, ao vivo, os aéreos e batidas dos melhores surfistas brasileiros.
ROUND OF 64 MASCULINO
ROUND OF 16 FEMININO
