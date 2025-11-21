Embaladas

Thâmela e Vic avançam à semifinal da Copa do Mundo de Vôlei de Praia

Capixaba e mato-grossense bateram a dupla da Itália e estão a uma vitória da grande final da competição realizada na Austrália

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:23

Thâmela e Vic avançam para semifinais da Copa do Mundo de Vôlei de Praia Crédito: CBV

O Brasil terá duas duplas buscando uma vaga na final da Copa do Mundo de vôlei de praia em Adelaide, na Austrália, incluindo um time representando o Espírito Santo. Thâmela e Victoria venceram a dupla italiana Gottardi/Orsi Toth nas quartas de final e estão a uma vitória da grande decisão. Do outro lado da chave, Carol Solberg e Rebecca também triunfaram e se garantiram na semifinal da competição, confirmando a possibilidade de uma final brasileira.

A atual dupla número 1 do mundo no ranking segue confirmando o favoritismo, avançando para a semifinal após aplicar 2 sets a 0, com parciais de 21-16 e 21-19. Segundo a Thâmela, essa sequência é a concretização do trabalho de um ano e as duas estão atingindo o principal objetivo delas na competição.

"A gente trabalhou muito duro. Fizemos algumas finais do Elite, a gente se ranqueou... É minha primeira Copa do Mundo, minhas primeiras quartas de finais, minha primeira semifinal, realmente estou muito feliz. A Vic, que me ajudou muito, jogou muito. E amanhã tem mais semifinal, curtir mais esse momento. E quero agradecer a nossa equipe, a nossa família, nossos amigos, o pessoal de Vitória, do mundo todo que está aí torcendo pela gente, do Brasil todo. Então bora continuar torcendo para a gente buscar essa medalha importante para gente e para o Brasil", disse a capixaba.

Eliminação

Evandro e Arthur Lanci, dupla radicada no ES e único time brasileiro remanescente no torneio na chave masculona, foram superados pelos campeões olímpicos Ahman/Hellvig, da Suécia, e encerraram a competição na quinta colocação. Na fase anterior, André Stein e Renato foram superados e encerraram a participação no torneio na nona posição.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta