Surfistas capixabas colocam o talento na água para superar "legião" de outros Estados

Espírito Santo contará com cerca de 20 competidores no masculino e feminino entre os mais de 100 atletas que pegarão altas ondas na Praia d'Ulé a partir desta quinta (19)

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:46

Sophia Medina (à esquerda) desafiará a capixaba Aninha Dagostini (ao centro), assim como a catarinense Tainá Hinckel. Todas vão competir no QS da WSL Crédito: @jesse_jennings // Keiks Fornazar// @marcelo_ferrugem

Faltando menos de 24 horas para o início da etapa BB Seguros, válida como QS 4,000 do Qualifying Series (QS) da World Surf League (WSL) é provável que já tenha se perguntado quais os principais desafiantes dos surfistas capixabas na competição, já que competidores de outros Estados e países, tanto feminino quanto masculino, desembarcaram no ES para a disputa em Guarapari.

Entre as mulheres, fácil não será, pois as cinco primeiras colocadas do ranking Women’s Qualifying Series estão confirmadas na competição. Destaque para Tainá Hinckel, uma das representantes do Brasil nas Olimpíadas de 2024 e líder do ranking; Silvana Lima, considerada por 8 vezes a melhor surfista brasileira e 2 vezes vice-campeã mundial; e a talentosa peruana de somente 16 anos, Catalina Zariquiey.

Além dessas, uma figura com um sobrenome um tanto quanto conhecido por um surfista tricampeão mundial, também briga pelo pódio. A campeã sul-americana da WSL e Pan-americana 2022, Sophia Medina, irmã de Gabriel Medina, inclusive foi vista já se familiarizando com o mar do “Ulézinho” na companhia de seu pai Charles Saldanha.

Sophia Medina se familiariza com mar da Praia d'Ulé, local que sedia a QS da WSL Etapa BB Seguros Crédito: @surf.em.foco

No entanto, o Estado não deixa de ter suas favoritas na briga. No feminino, o fenômeno de apenas 13 anos que já acumula títulos, Aninha Dagostini, estreia no QS em uma etapa inédita. Além dela, Francine Nery e Alice Pitanga, que foram convidadas, também prometem acirrar e elevar a disputa.



“Fiquei feliz demais com o convite, ainda mais sendo aqui no Espírito Santo, na praia onde eu aprendi a surfar. Vou entrar no campeonato tranquila, sem pressão, com o coração leve… mas super animada para pegar boas ondas e dar o meu melhor dentro d’água!”, Francine Nery.

Francine Nery surfando em "casa", na Praia d'Ulé Crédito: @click.silver

Paula Gaby e Bella Mayara são mais dois nomes capixabas confirmados.

Nunca sonhei em surfar uma WSL, então isso para mim é um presente de Deus! Bella Mayara Surfista Capixaba

Bella Mayara se sente honrada em disputar uma competição da WSL Crédito: Acervo pessoal

E no masculino?

Já no masculino, Krystian Kymerson, campeão do Pan American Surfing Games 2023 e Bicampeão mundial (2018/21), Rodrigo Cardoso, surfista capixaba e idealizador da Ocean Surf Class (juntamente da esposa e surfista Francine) e Rafael Teixeira, que além de surfista é embaixador do evento. Além da trinca, outro que promete ir atrás de ótimas ondas é o bicampeão capixaba, Léo Andrade.

“Eu acredito que vai acabar abrindo os olhos também de muitos outros surfistas que não conhecem o Espírito Santo, não sabem o potencial do nosso Estado”, Rafael Teixeira.

Rafael Teixeira quer se divertir surfando no "quintal de casa" Crédito: WSL/Divulgação

Krystian e Rafael encabeçam a lista de atletas locais que irão disputar ao lado de surfistas, também, do topo do ranking sul-americano da QS e até do Challenger Series (CC). Edgard Groggia ocupa a posição #43 do Ranking da CC e Weslley Dantas é o primeiro colocado da QS. Ryan Kainalo e Gabriel Klaussner, promissores de apenas 19 e 20 anos, são surfistas que merecem atenção.

Ao todo, mais de 100 atletas já estão confirmados, sendo representantes do Espírito Santo no masculino: Rafael Teixeira; Krystian Kymerson; Kallabe Kymerson; Guilherme Carvalho; Joao Vitor Cypriano; Caio Freire; Rodrigo Cardoso; Luiz Fernando Neiva; Renato Leite; Flavio Ferreira; Rafael Peixoto; Noah Sathler; Luca Sathler; Ian Fiorot; Alex Saulo; Saulo Sabbagh; Eric Grattz; Isaac Corrêa; Kaleb Henrique; Kaua Climaco; Kauai Côgo; Leo Andrade; Rodrigo Cardoso.

