Rodrigo Cardoso e Leo Andrade ajustam últimos detalhes para o QS no ES

As duas feras do surfe capixaba prometem entregar tudo na etapa da WSL, entre os dias 20 e 23 de novembro, na presença de amigos e familiares na Praia d'ulé

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:22

Rodrigo Cardoso e Léo Andrade ajustam últimos detalhes para o QS no Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal/Rodrigo Cardoso e Leo Andrade

Faltando apenas dois dias para a etapa do Qualifying Series (QS) da World Surf League (WSL) desembarcar pela primeira vez no Espírito Santo, os surfistas da "casa" demonstram expectativas para o evento que ocorrerá na Praia d'Ulé de 20 a 23 de novembro. Léo Andrade, baiano radicado no Estado e bicampeão capixaba, e Rodrigo Cardoso, surfista e instrutor de surfe na Ocean Surf Class, vivem a mistura de empolgação e foco, cenário típico para quem competirá no "mar de casa".

O bicampeão capixaba, Leo, acredita que conhecer bem a onda local pode ser um diferencial decisivo. Natural de Ilhéus (BA), mas morador do ES há oito anos, o surfista de 35 anos vê o evento como uma oportunidade única de brilhar diante da torcida.

“Apesar de estar sendo um ano desafiador, estou muito animado, aquela sensação de chances reais de vencer em casa porque conheço bem a onda. É ótimo competir com a torcida a favor”, relatou Léo Andrade.

Leo Andrade surfando na Praia d'Ulé, local que sediará a competição Crédito: Acervo pessoal

O surfista ressaltou ainda que receber uma etapa do QS representa um marco para o surfe capixaba, ainda mais por se tratar de um evento internacional estreante no Estado. Além disso, ele contou que a meta da temporada é terminar entre os 20 melhores do ranking sul-americano.

Leveza e honra

Já Rodrigo Cardoso, de 31 anos, chega à competição com uma postura mais leve. O surfista afirma encarar o evento como trabalho, mas também diversão, e evita transformar o resultado em pressão.

Eu não sinto essa pressão de precisar fazer um grande resultado. Quero entrar, me divertir, dar o meu máximo, e o resultado vai ser consequência Rodrigo Cardoso Surfista

Rodrigo Cardoso, de 31 anos, chega para a competição com uma postura mais leve Crédito: Acervo pessoal

Apesar de estar tranquilo, ele admite que a presença da família, amigos e do público capixaba será um impulso extra. Para o atleta, sediar uma etapa do QS no Espírito Santo é motivo de orgulho para quem acompanha o crescimento da modalidade no estado.

O que vem pela frente?

A etapa marca a estreia do Espírito Santo no calendário mundial da WSL e deve colocar os surfistas capixabas em evidência. A expectativa é de boas ondas e baterias fortes, com os atletas locais lutando por pontos importantes no ranking e pelo privilégio de competir diante da própria torcida.

Ao todo, 112 atletas já estão confirmados, sendo 15 representantes do Espírito Santo até o momento: Rafael Teixeira; Krystian Kymerson; Guilherme Carvalho; Joao Vitor Cypriano; Caio Freire; Rodrigo Cardoso; Luiz Fernando Neiva; Renato Leite; Leo Andrade; Alice Pitanga; Eric Grattz; Isaac Corrêa; Kaleb Henrique; Kaua Climaco; Kauai Côgo; e Ana Dagostini.

