Seis capixabas com menos de 18 anos vão competir na etapa da WSL de Guarapari

Kaleb Henrique, de 12 anos, e Ana Dagostini, de 13, são alguns dos novos talentos que cairão nas águas da Praia d'Ulé nesta semana

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:46

Kaleb Henrique e Ana Dagostini disputarão no BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL Crédito: Acervo pessoal // Keiks Fornazar

Nomes do alto escalão do surfe latino-americano vão desembarcar nas praias de Guarpari para competir na Etapa do Circuito Mundial de Surfe, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL. Porém, enquanto o público tem a expectativa de ver nomes já consagrados do surfe, o campeonato também é um dos principais na revelação de novos atletas e atua como um torneio de introdução de prodígios em competições de nível internacional.

Ao todo, 112 atletas já estão confirmados, sendo 15 representantes do Espírito Santo: Rafael Teixeira; Krystian Kymerson; Guilherme Carvalho; Joao Vitor Cypriano; Caio Freire; Rodrigo Cardoso; Luiz Fernando Neiva; Renato Leite; Alice Pitanga; Eric Grattz; Isaac Corrêa; Kaleb Henrique; Kaua Climaco; Kauai Côgo; e Ana Dagostini.

Krystian Kymerson estará presente no BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL Crédito: PAN 2023/Divulgação

Kaleb Henrique, o melhor do Brasil com 12 anos

Dentre eles, seis surfistas tem menos de 18 anos, terão a primeira experiência em competições da WSL, caso de Kaleb, de apenas 12 anos. Natural de Vila Velha, sua trajetória esportiva começou em 2020, quando passou a se destacar entre os skatistas e surfistas da cidade, e em 2022 já estava se destacando em competições nacionais.

Desde então, ele já acumula títulos de expressão, sendo campeão Capixaba sub-12, sub-14, e vice-campeão sub-16 em 2024; campeão do Ranking Catarinense sub-10 em 2023 e sub-12 em 2024; além de ser consagrado como o 4° melhor atleta sub-12 de surfe do país em 2025. Segundo seu pai, Fausto Henrique, só a oportunidade de disputar uma competição da WSL com tão pouca idade, já é uma vitória enorme para ele e toda a família.

"Eu digo para ele que, por ele ter apenas 12 anos, já é uma imensa conquista em ter recebido esse convite. Que ele se divirta e faça o melhor que puder, apresente o melhor surfe para que o assistam e vejam o quanto ele tem talento. Esse evento é muito grande e uma experiência precoce e positiva na carreira dele. Estou torcendo para que, se possível pelo alto nível da competição, ele passe de alguma bateria, mas só de ouvir o nome dele nas locuções e mídias já será incrível", disse o pai orgulhoso.



Kaleb Henrique, surfista mirim de 12 anos Crédito: Acervo pessoal

Em 2024, durante o Dream Tour, etapa do Circuito Brasileiro de Surfe que aconteceu na Praia do Buraco, em Vila Velha, Kaleb participou na bateria das comunidades. A 'mini-competição' contava com quatro grupos com dois atletas de base e dois profissionais, e ele foi o campeão junto com sua turma. Já, para o QS deste final de semana, o objetivo do garoto é se divertir e aproveitar o máximo esta experiência.

Eu estou muito feliz por estar correndo o QS 4000 WSL pela primeira vez, vai ser uma oportunidade muito legal, que eu vou aproveitar o máximo possível. E é uma oportunidade antecipada... porque, se Deus quiser, eu vou conseguir participar no WSL no futuro também. Eu quero me ver daqui uns cinco, dez anos, nesta filmagem, vai ser irado! Kaleb Henrique Surfista mirim de 12 anos

Kaleb Henrique, surfista mirim de 12 anos Crédito: Coríntios/Reprodução

Ana Dagostini, de Linhares para o mundo

Além dele, outra surfista com um grande talento e que já é uma realidade do esporte do Espírito Santo é a 'Aninha' Dagostini. A menina de 13 anos é natural de Linhares, acostumada a surfar nas águas de Regências e considerada uma das mais promissoras de sua geração, e foi a capixaba com a melhor colocação no ranking brasileiro de base, ficando no top-5 da categoria sub-12 em 2022.

Além disso, ela já foi campeã capixaba nas categorias sub-12, sub-14 e Open feminino, além de ter conquistado, em 2024, o título de campeã brasileira na 3ª etapa do Rip Curl Grom Search, no Guarujá, finalizando o ranking nacional como vice-campeã brasileira sub-12. Também foi a primeira criança a surfar a Avalanche, com 11 anos, foi finalista do prêmio Ocyan Brasil de Ondas Grandes, e chegou à semifinal da Taça Brasil de Regência, em setembro deste ano, no seu meu primeiro torneio profissional de surfe.

Eu estou bem feliz por estar disputando essa competição. Estou pensando em entrar para me divertir, porque são meninas ótimas, com um potencial muito grande. Vai ser minha primeira vez competindo uma etapa do WSL, um QS, então vou entrar para dar o meu melhor Aninha Dagostini Surfista mirim de 13 anos

Aninha Dagostini, surfista mirim de 13 anos Crédito: Fernando Affonso

Além dos títulos, Aninha também surfou por três vezes nas famosas ondas do Havaí, e fez um tow-in com o multicampeão Lucas Chumbo, modalidade onde o surfista é rebocado por uma moto aquática até a onda, normalmente por ser uma de grande amplitude e de difícil acesso apenas remando. Segundo sua mãe, oceanógrafa e também surfista Maíra Pessoti, ver a Aninha tendo essa oportunidade é uma mistura de sensações.

"É um sentimento de orgulho, gratidão, de poder ver a Ana disputar aqui no Estado uma competição desse tamanho. O quanto que eu sei também que é importante para ela, o quanto ela treina, se dedica... e poder ter essa experiência de estar competindo com mulheres do mundo, as melhores da nossa região aqui, vai ser muito bom para ela", disse a mãe.

Aninha Dagostini com Lucas Chumbo Crédito: Fernando Affonso

O que é a Qualifying Series (QS)?

O QS é a terceira divisão da hierarquia da WSL, onde os atletas acumulam pontos em diversas etapas globais para avançar para a Challenger Series (CS), que é uma série de eventos de acesso que selecionam os 10 melhores surfistas masculinos e as 5 melhores surfistas femininas para o Championship Tour (CT), a elite do surfe mundial, onde surfam os talentos brasileiros como Italo Ferreira e Gabriel Medina.

"Naturalmente, os atletas estão efusivos e muito felizes de competir aqui, sobretudo os capixabas. Competir em casa, com a torcida local, sempre ajuda, e, sem dúvida, vão fazer um espetáculo. Eu vejo a evolução do surfe no Espírito Santo com os melhores olhos possíveis. É um desenvolvimento de um estado que tem praias belas, que tem talentos e, agora, ", disse Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

