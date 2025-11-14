Premiação

Mais de 100 atletas são indicados para o Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025

A cerimônia de premiação acontece no dia 18 de dezembro e vai revelar os melhores do ano em 39 modalidades diferentes

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:17

Premiação dos Melhores de 2024 do esporte capixaba, no salão de eventos do Clube Alvares Cabral, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

A seleção dos Melhores do Esporte Capixaba 2025 avança com força, reunindo mais de 100 atletas indicados por 39 federações na fase inicial. O processo segue em andamento, mobilizando representantes de 39 modalidades e se prepara agora para iniciar a etapa de votação popular, que antecede a grande noite de premiação marcada para 18 de dezembro, no Le Buffet Master, em Vitória.

O prêmio reconhece atletas e paratletas que elevaram o nome do Espírito Santo em competições estaduais, nacionais e internacionais ao longo do ano. No total, 41 atletas serão homenageados na edição de 2025, em uma celebração que reforça o protagonismo do esporte capixaba e sua expansão técnica e competitiva. O secretário de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, destaca que o prêmio simboliza um ciclo contínuo de construção e resultados.

"Temos trabalhado por políticas públicas que valorizam o esporte em todas as suas dimensões. Cada investimento tem um propósito claro: oferecer oportunidades e garantir que nossos atletas evoluam e representem o Espírito Santo com orgulho. Os Melhores do Esporte é a expressão mais simbólica desse compromisso. É o reconhecimento da dedicação de cada atleta e dos investimentos feitos pelo Governo do Estado, que têm feito o esporte acontecer", afirmou.

Prêmio Melhores do Esporte 2025 vai premiar 46 atletas Crédito: Melhores do Esporte / Divulgação

O processo de seleção ocorre em três fases. Na primeira, já encerrada, federações e associações esportivas puderam indicar até três atletas ou paratletas por modalidade, somando mais de 100 nomes enviados por 39 entidades. A segunda etapa, também concluída, reuniu o júri especializado composto por 14 profissionais especialistas. O grupo avaliou os indicados e definiu os destaques de cada modalidade, além de selecionar os três finalistas ao título de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.

A terceira fase começa no dia 18 de novembro, quando o público capixaba poderá votar online em seus atletas favoritos até o dia 8 de dezembro. Os mais votados receberão o Troféu Melhores do Esporte 2025, com revelação oficial durante a cerimônia de premiação. O link de votação será divulgado em breve.

Premiação dos Melhores de 2024 do esporte capixaba, no salão de eventos do Clube Alvares Cabral, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta