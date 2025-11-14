Mais de 100 atletas são indicados para o Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:17
A seleção dos Melhores do Esporte Capixaba 2025 avança com força, reunindo mais de 100 atletas indicados por 39 federações na fase inicial. O processo segue em andamento, mobilizando representantes de 39 modalidades e se prepara agora para iniciar a etapa de votação popular, que antecede a grande noite de premiação marcada para 18 de dezembro, no Le Buffet Master, em Vitória.
O prêmio reconhece atletas e paratletas que elevaram o nome do Espírito Santo em competições estaduais, nacionais e internacionais ao longo do ano. No total, 41 atletas serão homenageados na edição de 2025, em uma celebração que reforça o protagonismo do esporte capixaba e sua expansão técnica e competitiva. O secretário de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, destaca que o prêmio simboliza um ciclo contínuo de construção e resultados.
"Temos trabalhado por políticas públicas que valorizam o esporte em todas as suas dimensões. Cada investimento tem um propósito claro: oferecer oportunidades e garantir que nossos atletas evoluam e representem o Espírito Santo com orgulho. Os Melhores do Esporte é a expressão mais simbólica desse compromisso. É o reconhecimento da dedicação de cada atleta e dos investimentos feitos pelo Governo do Estado, que têm feito o esporte acontecer", afirmou.
O processo de seleção ocorre em três fases. Na primeira, já encerrada, federações e associações esportivas puderam indicar até três atletas ou paratletas por modalidade, somando mais de 100 nomes enviados por 39 entidades. A segunda etapa, também concluída, reuniu o júri especializado composto por 14 profissionais especialistas. O grupo avaliou os indicados e definiu os destaques de cada modalidade, além de selecionar os três finalistas ao título de Atleta do Ano e Paratleta do Ano.
A terceira fase começa no dia 18 de novembro, quando o público capixaba poderá votar online em seus atletas favoritos até o dia 8 de dezembro. Os mais votados receberão o Troféu Melhores do Esporte 2025, com revelação oficial durante a cerimônia de premiação. O link de votação será divulgado em breve.
