Rede Gazeta e WSL fecham parceria para etapa em Guarapari

O documento que sela o acordo foi assinado pelo presidente da instituição na América Latina em uma cerimônia realizada na sede da Rede, em Vitória; etapa na Praia d'Ulé acontece entre os dias 20 a 23 deste mês

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:12

Bruno Passoni, Bruno Araújo e Ivan Martinho (à direita), CEO da WSL, durante assinatura de contrato com WSL com a Rede Gazeta para a etapa de Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

Acordo fechado! A Gazeta será o veículo de mídia oficial da Etapa do Circuito Mundial de Surfe que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, em Guarapari: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL. A parceria foi selada na tarde desta quinta-feira (13), na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e contou com a presença do presidente da instituição na América Latina, Ivan Martinho.

Segundo ele, a escolha do Estado para sediar o evento era antiga e não apenas da WSL, mas mútua, cobrada principalmente pelos atletas do Espírito Santo e os capixabas que frequentam outras etapas pelo Brasil, como a de Saquarema, no Rio de Janeiro, e que as expectativas são as melhores possíveis para esta nova praça da competição que acontece desde 2022.

"É uma escolha que passa pelos nossos parceiros, que passa pela comunidade, pelos comentários que a gente vê nas redes sociais. A gente nunca tinha vindo como WSL aqui, então, para nós, é uma alegria gigante de chegar num estado tão pujante, tão interessante, com uma comunidade tão carinhosa que nos visita, Brasil e mundo afora", disse Ivan. Esta será a quarta de cinco etapas do Circuito.

Bruno Passoni, Alexia Mariano, Leo Dantas, Ivan Martinho, CEO da WSL, e Bruno Araujo durante assinatura de contrato entre a WSL e a Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Feras na mar

A competição segue com as inscrições em aberto e já estão confirmados 112 atletas, sendo 80 homens e 32 mulheres, que virão competir de várias partes do Brasil e do resto da América Latina. De acordo com a organização, cerca de 15% dos participantes serão estrangeiros e o foco é dar oportunidade para a nova geração de surfistas, que terão esta como a sua primeira experiência em competições da WSL.

Praia d'Ulé terá 4 dias de festa durante campeonato de surfe inédito no ES Crédito: @salles.fotos

"Eu vejo a evolução do surfe no Espírito Santo com os melhores olhos possíveis. É um desenvolvimento de um estado que tem praias belas, que tem talentos, e que agora tem apoio econômico para a gente conseguir conciliar tudo isso e fazer com que o esporte seja uma referência ainda maior aqui no Estado", completou o presidente.

Além da competição, o evento também contará com ativações para toda a família nas praias de Guarapari, desde shows musicais até vivências com grandes nomes do surfe, campeonato de altinha, práticas aeróbicas e yoga. Isso tem o objetivo de atrair não só quem já é fã da modalidade, mas também o público que vai ter contato com o esporte pela primeira vez.

