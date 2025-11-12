Vem aí

Duas duplas do ES estreiam no Mundial de Vôlei de Praia, na Austrália

Thâmela/Vic e Evandro/Arthur representarão o Espírito Santo na competição que começa nesta quinta-feira (13)

Maior campeão mundial de vôlei de praia, o Brasil estreia nesta quinta-feira (13) na 15ª edição da competição que será realizada pela primeira vez em Adelaide, Austrália. O país chega ao evento com sete duplas, sendo duas representantes do Espírito Santo: Thâmela e Victória, e Evandro e Arthur.

O primeiro dia do Mundial contará com dupla formada pela capixaba Thâmela, único time do país estreante na competição e que chega com moral ao evento, pois estão atualmente na liderança do ranking. Elas estrearão às 21h30, contra as peruanas Gaona e Allcca, em jogo do Grupo A.

"É a minha primeira Copa do Mundo, a nossa primeira também como time. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, estar como ranking 1. Acho que é algo que a gente mais lutou para conquistar durante a nossa parceria. A gente queria muito se estabelecer no ranking, então a gente sabia que isso ia fazer diferença. Então estamos felizes, e queremos aproveitar muito essa Copa do Mundo, curtir muito cada jogo, cada ponto, cada momento", disse Thâmela ao CBV.

A última estreia de brasileiros na noite de quinta (13) será com a dupla Evandro e Arthur Lanci, quarta colocada no ranking. Eles competirão às 23h30 contra os nicaraguenses Mora e Lopez, em partida pelo Grupo D. Experiente, Evandro já faturou um ouro e um bronze em Mundiais, e ambos estiveram juntos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Outros brasileiros na competição

As atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, que juntas conquistaram ouro e prata nos mundiais de Roma/Itália (2022) e Tlaxcala/México (2023), respectivamente, estarão presentes em Adelaide. Elas serão a primeiras da delegação Amarelinha a estrearem no Mundial, em duelo às 20h30 (horário de Brasília), contra as anfitriãs Phillipse e Mears, pelo Grupo F.

“Copa do Mundo sempre é um torneio muito especial. Esse ano foi muito difícil, mas a partir do meio do ano fizemos ótimas etapas no Circuito Mundial, então a gente está feliz com a nossa evolução. O que a gente espera é dar nosso melhor dentro de quadra, ir jogo a jogo porque é um torneio muito longo”, projetou Duda.

A Seleção conta ainda com outras quatro parcerias: Carol Solberg e Rebecca; Vitória e Hegê; George e Saymon; e André e Renato. O Brasil busca manter a hegemonia na história do Mundial e, até o momento, coleciona 35 medalhas (13 ouros, 11 pratas e 11 bronzes).

O Mundial reúne ao todo 96 duplas: 48 em cada gênero, divididas em 12 chaves de quatro. Na fase de grupos, as equipes competem entre si. As duas melhores após três rodadas se classificam direto à fase eliminatória (32 avos de final), assim como os quatro melhores terceiros colocados. O regulamento prevê ainda repescagem com as outras oito equipes que terminarem em terceiro lugar (apenas quatro avançarão). A decisão do título mundial está programada para 23 de novembro.

