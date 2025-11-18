Home
Bicampeão mundial, Filipe Toledo vem ao ES para competição da WSL

O surfista, casado com uma capixaba, marcará presença na Praia d'Ulé no próximo sábado (22) para acompanhar o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:19

2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Tahiti - Surf - Na foto o atleta, Filipe Toledo - Foto: William Lucas/COB
Filipe Toledo, surfista bicampeão mundial nos Jogos Olímpicos de 2024 Crédito: William Lucas/COB

O bicampeão mundial de surfe e representante do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024, Filipe Toledo estará presente em solo capixaba no próximo sábado (22). O astro do esporte vem prestigiar a Etapa da Liga Mundial de Surfe, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL.

A confirmação da presença especial do atleta aconteceu nesta semana, através das redes sociais da WSL Brasil. Filipe vai participar de uma clínica de surfe com as crianças, em parceria com o patrocinador do evento, a partir das 14h. A ativação terá como objetivo aproximar o nome consagrado aos mais novos que vão cair na Praia d'Ulé.

Velho conhecido

Porém, essa está longe de ser a primeira vez que Filipe Toledo visita as praias do Estado. O surfista é casado com a cantora capixaba Ananda Marcal, natural de Muqui e mãe de três filhos do casal, juntos há mais de dez anos. Nas águas do ES, ele já surfou em diversos picos, desde Guarapari, Vila Velha - nas praia da Barra do Jucu e Ponta da Fruta -, até Aracruz, na Barra do Sahy.

Atualmente em oitavo lugar no ranking da elite da WSL, o surfista de 30 anos nasceu em Ubatuba, em São Paulo, e compete no Circuito Mundial desde 2013. Ele foi o primeiro brasileiro a se sagrar campeão em anos consecutivos, após subir ao lugar mais alto do pódio em 2022 e 2023. Antes disso, em 2021, ele foi vice-campeão para o conterrâneo Gabriel Medina.

Manobra de Filipe Toledo chamou a atenção de quem estava na Praia d'Ulé na manhã deste domingo (5)
Filipe Toledo na Praia d'Ulé, em 2020 Crédito: Diego Silva | Reprodução

