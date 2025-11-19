Além do surfe: veja as atrações da etapa da WSL em Guarapari

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:00
Guarapari vai receber uma Etapa da Liga Mundial de Surfe: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro. Porém, o evento na Praia d'Ulé não se restringe apenas à competição, e promete ser um atrativo para toda a família, que acompanha ou não a modalidade.
Além da competição em si, os quatro dias de QS também contarão com ativações para o público geral, desde shows musicais, aulas de surfe gratuitas, clínicas e campeonato de altinha, práticas aeróbicas, yoga, e experiências com grandes nomes do surfe brasileiro, como o bicampeão mundial Filipe Toledo.
Segundo o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, o objetivo é atrair não só quem já é fã do esporte, mas também as pessoas que terão contato com o surfe pela primeira vez. "A gente quer ser convidativo para a família, para aquele que gosta de surfe, mas para quem ainda não conhece também. Então tem uma série de atividades que, tomara, gere muitos sorrisos e muitas lembranças boas", disse.
QUINTA-FEIRA (20)
SEXTA-FEIRA (21)
SÁBADO (22)
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o