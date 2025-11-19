Para todo mundo

Além do surfe: veja as atrações da etapa da WSL em Guarapari

O evento terá shows musicais, campeonato de altinha, práticas aeróbicas e experiências imersivas com grandes nomes do surfe, como o bicampeão mundial da WSL, Filipe Toledo

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:00

Praia d'Ulé terá ativações durante campeonato de surfe inédito no ES Crédito: @salles.fotos

Guarapari vai receber uma Etapa da Liga Mundial de Surfe: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro. Porém, o evento na Praia d'Ulé não se restringe apenas à competição, e promete ser um atrativo para toda a família, que acompanha ou não a modalidade.

Além da competição em si, os quatro dias de QS também contarão com ativações para o público geral, desde shows musicais, aulas de surfe gratuitas, clínicas e campeonato de altinha, práticas aeróbicas, yoga, e experiências com grandes nomes do surfe brasileiro, como o bicampeão mundial Filipe Toledo.

Segundo o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, o objetivo é atrair não só quem já é fã do esporte, mas também as pessoas que terão contato com o surfe pela primeira vez. "A gente quer ser convidativo para a família, para aquele que gosta de surfe, mas para quem ainda não conhece também. Então tem uma série de atividades que, tomara, gere muitos sorrisos e muitas lembranças boas", disse.

Confira todas as atrações

QUINTA-FEIRA (20)

9h - Limpeza de praia e aula de gerenciamento de resíduos;

10h - Aulas de surfe;

10h - Clínica de altinha.

SEXTA-FEIRA (21)

10h - Aulas de surfe

10h - Clínica de altinha

SÁBADO (22)

10h - Clínica de altinha;

Todo o dia - Campeonato de altinha;

A definir - Novas Ondas: ação onde crianças farão um encontro com atletas da B-Serie;

14h - Encontro com o bicampeão mundial da WSL, Filipe Toledo;

15h - Tag Team Legends: dois times compostos por surfistas regionais, representando Vitória e Vila Velha, vão competir em uma bateria de exibição;

17h - Programação musical: shows de The Comisc Surfes, Beat Locks tocando Charlie Brown Jr, e Intóxicos.

