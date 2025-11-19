Home
>
Mais Esportes
>
Além do surfe: veja as atrações da etapa da WSL em Guarapari

Além do surfe: veja as atrações da etapa da WSL em Guarapari

O evento terá shows musicais, campeonato de altinha, práticas aeróbicas e experiências imersivas com grandes nomes do surfe, como o bicampeão mundial da WSL, Filipe Toledo

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:00

Praia d'Ulé terá 4 dias de festa durante campeonato de surfe inédito no ES
Praia d'Ulé terá ativações durante campeonato de surfe inédito no ES Crédito: @salles.fotos

Guarapari vai receber uma Etapa da Liga Mundial de Surfe: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro. Porém, o evento na Praia d'Ulé não se restringe apenas à competição, e promete ser um atrativo para toda a família, que acompanha ou não a modalidade.

Recomendado para você

O evento terá shows musicais, campeonato de altinha, práticas aeróbicas e experiências imersivas com grandes nomes do surfe, como o bicampeão mundial da WSL, Filipe Toledo

Além do surfe: veja as atrações da etapa da WSL em Guarapari

O surfista, casado com uma capixaba, marcará presença na Praia d'Ulé no próximo sábado (22) para acompanhar o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000

Bicampeão mundial, Filipe Toledo vem ao ES para competição da WSL

Thâmela, Evandro/Arthur e André Stein estão na segunda fase da competição e focam na vitória para avançarem às oitavas de final

Duplas com capixabas jogam mata-mata do mundial de vôlei de praia nesta quarta (19)

Além da competição em si, os quatro dias de QS também contarão com ativações para o público geral, desde shows musicais, aulas de surfe gratuitas, clínicas e campeonato de altinha, práticas aeróbicas, yoga, e experiências com grandes nomes do surfe brasileiro, como o bicampeão mundial Filipe Toledo. 

Segundo o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, o objetivo é atrair não só quem já é fã do esporte, mas também as pessoas que terão contato com o surfe pela primeira vez. "A gente quer ser convidativo para a família, para aquele que gosta de surfe, mas para quem ainda não conhece também. Então tem uma série de atividades que, tomara, gere muitos sorrisos e muitas lembranças boas", disse.

Confira todas as atrações

QUINTA-FEIRA (20)

  • 9h - Limpeza de praia e aula de gerenciamento de resíduos;
  • 10h - Aulas de surfe;
  • 10h - Clínica de altinha.

SEXTA-FEIRA (21)

  • 10h - Aulas de surfe
  • 10h - Clínica de altinha

SÁBADO (22)

  • 10h - Clínica de altinha;
  • Todo o dia - Campeonato de altinha;
  • A definir - Novas Ondas: ação onde crianças farão um encontro com atletas da B-Serie;
  • 14h - Encontro com o bicampeão mundial da WSL, Filipe Toledo;
  • 15h - Tag Team Legends: dois times compostos por surfistas regionais, representando Vitória e Vila Velha, vão competir em uma bateria de exibição;
  • 17h - Programação musical: shows de The Comisc Surfes, Beat Locks tocando Charlie Brown Jr, e Intóxicos.

Leia mais

Imagem - Rodrigo Cardoso e Leo Andrade ajustam últimos detalhes para o QS no ES

Rodrigo Cardoso e Leo Andrade ajustam últimos detalhes para o QS no ES

Imagem - "Em casa", capixaba desafia argentino em busca do cinturão no WGP Kickboxing

"Em casa", capixaba desafia argentino em busca do cinturão no WGP Kickboxing

Imagem - Fonseca encerra temporada como 24º do mundo e salta 700 posições em 2 anos

Fonseca encerra temporada como 24º do mundo e salta 700 posições em 2 anos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba Esportes Surfe

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais