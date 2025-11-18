Neste fim de semana

"Em casa", capixaba desafia argentino em busca do cinturão no WGP Kickboxing

Denis Jr. enfrenta o campeão argentino Tomás “Chacal” Aguirre, que ostenta o cinturão dos Super-Leves (64,5kg); evento, que contará com muitas lutas será na Arena Jacaraípe, na Serra

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:44

O capixaba Denis Jr tentará conquistar o cinturão e para isso lutará em casa, na Arena Jacaraípe Crédito: Divulgação/WGP

O WGP Kickboxing está de volta ao Espírito Santo. Oito anos depois da última edição no Estado, o maior evento de trocação da América Latina desembarca na cidade de Serra, na Grande Vitória, no próximo sábado (22 de novembro), para uma edição histórica com dois dos melhores atletas peso por peso da organização. A entrada será gratuita e a retirada pode ser feita pelo site Sympla (clique aqui), mediante a doação de 2kg de alimento não perecível, que será arrecadado na entrada da arena e destinado a instituições de caridade da região.

A Arena Jacaraípe recebe a edição 83 com um card de peso e uma luta principal que pode entrar para a história do esporte local: o capixaba Denis Jr. enfrenta o campeão argentino Tomás “Chacal” Aguirre pelo cinturão dos Super-Leves (64,5kg). A disputa é uma das mais esperadas dos últimos anos no evento.

O card conta ainda com o Challenger GP da mesma categoria, que define o próximo adversário do grande vencedor da noite. Mateus Pakitoo encara Hugo Nascimento, enquanto Vinicius Mestrinier mede forças com Julio Assunção. O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Combate para todo Brasil com o card principal e também pelo YouTube oficial do WGP com o Undercard.

O argentino "Chacal" defende o cinturão, mas terá um desafio perigoso diante do capixaba Denis Jr Crédito: Audrey Luiza/Divulgação WGP

“Estamos muito felizes em voltar ao Espírito Santo, não só pelo retorno em si para um lugar que sempre tivemos um apoio muito forte, mas também por conseguir realizar esse combate histórico entre dois dos melhores atletas que temos hoje no WGP. Tenho certeza de que teremos casa cheia e uma festa inesquecível. Aproveito para agradecer o apoio de todos que estão nos ajudando a realizar esse grande show e dizer que o pessoal retire logo seu ingresso que não vão se arrepender”, afirma Paulinho Zorello, presidente do WGP Kickboxing.

Disputa acirrada

A luta principal do WGP 83 é certamente um dos embates mais aguardados dos últimos anos. E há motivos de sobra para isso. Além das expectativas de casa cheia e ambos os lutadores estarem no mais alto nível do Kickboxing, a luta coloca frente a frente toda a rivalidade no esporte entre Brasil e Argentina. Conta também o fato de que o público precisou esperar mais de um ano após Denis Jr se recuperar de uma lesão no joelho depois de garantir a vaga na disputa ao vencer o Challenger GP.

O anfitrião, por sinal, luta em casa com o apoio da torcida e mira a realização do sonho de toda uma vida. Com 27 anos, ele soma 11 vitórias em 12 lutas na carreira, sendo cinco delas no WGP. Bicampeão da Copa do Mundo de Kickboxing e Vice-Campeão Mundial no amador, Denis soma ainda o título de campeão do Prime Kickboxing e agora vai atrás do cinturão mais desejado da América Latina.

Do outro lado, o campeão, Tomas Chacal, defende o cinturão pela quarta vez e também a hegemonia na divisão. Dono de um estilo único, ele tem a característica de ir crescendo conforme os rounds passam, o que o torna um adversário muito difícil de ser batido em cinco rounds. Com 32 vitórias em 36 lutas na carreira, sendo oito delas no WGP, Tomas não atua no evento desde abril de 2024, quando bateu o compatriota Ignacio El Fino, na edição 74, em Buenos Aires. Nesse período chegou a treinar fora, em países como Tailândia, e a competir ao redor do mundo. E agora retorna para defender mais uma vez o que é seu desde 2022.

Definição

O card do WGP 83 conta ainda com outra grande atração. No card principal, o Challenger GP dos SuperLeves define justamente o próximo desafiante ao cinturão, contra o vencedor do duelo entre Chacal e Denis. Na primeira semifinal, Hugo Nascimento, atleta de Sergipe que brilhou na edição 80, diante de Mateus Pakitoo, outro grande nome da categoria.

Já do outro lado estão Vinicius Mestrinier, que já foi desafiante ao cinturão de Chacal, vendendo muito caro a derrota, e também finalista do Super 8 em que Denis se sagrou campeão, diante de Julio Assunção, vencedor do último Qualifier GP da categoria, na edição 81. O card conta ainda com um duelo feminino de destaque no card principal. A brasileira Maria Samurai, uma das principais atletas no feminino do país, encara a argentina Tammy Lovanetti pela divisão até 48kg. O evento tem outras nove lutas confirmadas.

Sobre o WGP

O WGP Kickboxing é o maior evento profissional da modalidade na América Latina. Criado em 2011, já realizou mais de 80 edições em várias cidades do Brasil e do mundo, com chancela da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) e da WAKO PRO. O WGP nasceu para unir os melhores kickboxers da América Latina em um circuito vibrante. Oferecendo competições de alto nível em um formato justo e acessível, o evento surgiu em um momento crucial, quando muitos atletas estavam migrando para o MMA. Com regras do K-1, prioriza-se a dinâmica e a fluidez, proporcionando combates emocionantes que destacam a habilidade em cada soco e chute.

WGP 83: Tomas Chacal vs Denis Jr

Data: 22/11/2025



22/11/2025 Local: Arena Jacaraípe - Serra/ES



Arena Jacaraípe - Serra/ES Horário: 18h30



18h30 Transmissão : Canal Combate (Card Principal) e YouTube do WGP Kickboxing



: Canal Combate (Card Principal) e YouTube do WGP Kickboxing Ingressos: Sympla



