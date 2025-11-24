Vencedores

Homenagem ao filho e inspiração na rival: as falas dos campeões da WSL no ES

Jadson André ofereceu à conquista ao filhinho, que completava aniversário nesse domingo (23); já Laura Raupp triunfou sobre quem a inspirou na competição na Praia d'Ulé, em Guarapari

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08:30

Os campeões Jadson e Laura, e os vices Rodrigo Saldanha e Silvana Lima, respectivamente Crédito: Camila Muller

Jadson André e Laura Raupp fecharam o domingo (23) em grande estilo na Praia do Ulé, em Guarapari, ao garantirem os títulos da etapa do Qualifying Series (QS) do Espírito Santo. As vitórias sobre Rodrigo Saldanha e Silvana Lima renderam pontos importantes no ranking sul-americano da WSL e encerraram com destaque a competição, a primeira da maior franquia do mundo na modalidade em solo capixaba.

4º título no QS

A final masculina foi marcada pelo equilíbrio. Jadson somou 12.14 pontos, com 6.67 e 5.47 em suas melhores ondas. Rodrigo manteve a disputa viva até os instantes finais, foi quando na última onda, o potiguar alcançou 5.47 pontos e alcançou a virada. O surfista anotou 11.83 (6.83 e 5.00), a diferença mínima acabou garantindo o vice-campeonato ao paulista.

Jadson comemora o título da inédita etapa da WSL no ES Crédito: Camila Muller

O resultado também marca o reencontro de Jadson com as vitórias no Espírito Santo, Estado onde brilhou ainda no início da carreira em competições amadoras em 2007 e agora, quase 20 anos depois, volta a vencer no ES. O potiguar dedicou o título ao filho, em razão de ser aniversário, e brincou sobre o fim de uma “zica” por, até hoje (23) mais cedo, nunca ter vencido uma competição em que sua irmã estivesse sendo a repórter da WSL.

Sobre o sai zica, é uma brincadeira com a minha irmã Tainá, que hoje trabalha na WSL. E toda vez que ela era a pessoa que ia fazer entrevista pós-bateria, ou eu passava em segundo ou eu perdia Jadson André Surfista

Jadson comemorando com a irmã Tainá após o título da etapa da WSL no ES Crédito: Camila Muller

Hegemonia no QS

Na disputa feminina, Laura Raupp, que venceu Isabelle Nalu na semifinal, levou a melhor sobre a experiente Silvana Lima, que por sua vez avançou em cima da talentosa Sophia Medina durante na bateria que antecedeu a grande final. A catarinense anotou 11.13 pontos na final, com notas 6.33 e 4.80, enquanto Silvana teve dificuldades para encontrar ondas que permitissem a virada e terminou com 9.17.

Laura Raupp foi a grande campeã da etapa da WSL no ES Crédito: Camila Muller

A vitória soma o 11º título de Laura em etapas do QS, responsável por a colocar na liderança do ranking sul-americano do Qualifying Series. Atual campeã do Dream Tour em Floripa, há menos de duas semanas, ela ressalta o peso de enfrentar e vencer uma referência do surfe nacional.

A Silvana é minha inspiração desde sempre. Ela foi a melhor surfista do evento, mas consegui ser a melhor dessa final e levar mais uma para casa Laura Raupp Surfista

Os campeões Jadson e Laura, e os vices Rodrigo Saldanha e Silvana Lima, respectivamente Crédito: Camila Muller

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta