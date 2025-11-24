Homenagem ao filho e inspiração na rival: as falas dos campeões da WSL no ES

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08:30
Jadson André e Laura Raupp fecharam o domingo (23) em grande estilo na Praia do Ulé, em Guarapari, ao garantirem os títulos da etapa do Qualifying Series (QS) do Espírito Santo. As vitórias sobre Rodrigo Saldanha e Silvana Lima renderam pontos importantes no ranking sul-americano da WSL e encerraram com destaque a competição, a primeira da maior franquia do mundo na modalidade em solo capixaba.
A final masculina foi marcada pelo equilíbrio. Jadson somou 12.14 pontos, com 6.67 e 5.47 em suas melhores ondas. Rodrigo manteve a disputa viva até os instantes finais, foi quando na última onda, o potiguar alcançou 5.47 pontos e alcançou a virada. O surfista anotou 11.83 (6.83 e 5.00), a diferença mínima acabou garantindo o vice-campeonato ao paulista.
O resultado também marca o reencontro de Jadson com as vitórias no Espírito Santo, Estado onde brilhou ainda no início da carreira em competições amadoras em 2007 e agora, quase 20 anos depois, volta a vencer no ES. O potiguar dedicou o título ao filho, em razão de ser aniversário, e brincou sobre o fim de uma “zica” por, até hoje (23) mais cedo, nunca ter vencido uma competição em que sua irmã estivesse sendo a repórter da WSL.
Na disputa feminina, Laura Raupp, que venceu Isabelle Nalu na semifinal, levou a melhor sobre a experiente Silvana Lima, que por sua vez avançou em cima da talentosa Sophia Medina durante na bateria que antecedeu a grande final. A catarinense anotou 11.13 pontos na final, com notas 6.33 e 4.80, enquanto Silvana teve dificuldades para encontrar ondas que permitissem a virada e terminou com 9.17.
A vitória soma o 11º título de Laura em etapas do QS, responsável por a colocar na liderança do ranking sul-americano do Qualifying Series. Atual campeã do Dream Tour em Floripa, há menos de duas semanas, ela ressalta o peso de enfrentar e vencer uma referência do surfe nacional.
