Atletas do Iate Clube do Espírito Santo são campeões brasileiros de Vela

Os capixabas Gabriel Firme e Nicholas Junge levaram o título de campeões do 39º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue, realizado no último final de semana no Rio de Janeiro.

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:44

Gabriel Firme e Nicholas Junge
Gabriel Firme e Nicholas Junge foram campeões no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Fred Hoffmann

A vela capixaba voltou a brilhar no cenário nacional. Os atletas Gabriel Firme e Nicholas Junge, do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), conquistaram o título do 39º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 23 de novembro, reunindo 61 barcos de diversos estados brasileiros.

A dupla do ICES teve desempenho impecável ao longo das regatas. Gabriel Firme, timoneiro, é treinador da Flotilha Capixaba de Optimist e um dos grandes talentos no Espírito Santo, sendo a terceira vez consecutiva que vence o campeonato. Nicholas Junge, proeiro, é fruto da escola de vela do clube e representa a nova geração de atletas formados no ICES. Juntos, eles celebram uma vitória histórica para o clube e para o estado.

Para o Iate Clube do Espírito Santo, o título reforça a tradição e o compromisso da instituição com o desenvolvimento do esporte náutico. O comodoro Fabiano Pereira celebrou o resultado:

“Gabriel e Nicholas representam o melhor do ICES: técnica, disciplina, espírito esportivo e paixão pelo mar. É uma alegria enorme ver nossos atletas e treinadores alcançando o lugar mais alto do pódio em um campeonato tão prestigiado. Essa conquista é motivo de orgulho para todo o nosso clube e para o Espírito Santo.”

A Classe Dingue é composta por veleiros monotipos, embarcações de pequeno porte, leves e ágeis, muito populares tanto para lazer quanto para competições de vela. Por exigirem técnica apurada e excelente entrosamento entre timoneiro e proeiro, os campeonatos da classe reúnem alguns dos velejadores mais habilidosos do país.

O próximo campeonato nacional da classe já tem data e local definidos: o 40º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue será realizado no início de novembro de 2026, no Iate Clube de Brasília.

