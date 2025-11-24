Aqui não, hermano!

Capixaba não vacila em casa, supera argentino e conquista o cinturão no WGP

Denis Jr conquistou o cinturão dos Super-Leves ao superar Tomás Chacal em uma batalha de cinco rounds que levantou a torcida na Arena Jacaraípe, na Serra

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08:50

Denis Jr se sagrou campeão ao derrotar competidor argentino a Arena Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/Instagram

O WGP 83 entregou uma das noites mais intensas da história do evento. Numa Arena Jacaraípe lotada, a cidade da Serra (ES) viu Denis Jr conquistar o cinturão dos Super-Leves ao superar o argentino Tomás Chacal em uma batalha de cinco rounds que levantou a torcida e marcou o retorno do WGP ao Espírito Santo. Denis começou dominante, abriu vantagem com um knockdown e, mesmo diante da reação do campeão, cresceu no último round para confirmar o sonho do título por decisão unânime.

A noite também coroou Vinicius Mestrinier como vencedor do Challenger GP, após nocautear Hamyrez Oliveira em 38 segundos na semifinal e superar Mateus Pakitoo na final, garantindo além do troféu a revanche contra o novo campeão.

Novo campeão e festa

A luta principal do WGP 83 reuniu dois dos melhores atletas peso por peso da América Latina. E Tomas Chacal e Denis Jr fizeram jus aos postos. A torcida presente na Arena Jacaraípe fez do ginásio um verdadeiro caldeirão para o empurrar o anfitrião diante do então campeão.

Os chutes pesados de Denis Jr empolgaram o público na Arena JAcaraípe Crédito: Divulgação/WGP

Dentro do ringue, o brasileiro começou melhor, tomando as rédeas da luta e inflamando a galera. Um knockdown o colocou à frente na pontuação, mas o argentino, mostrando o porquê era o campeão, começou a crescer na luta e equilibrou o duelo do meio para o final. No último round quem levasse a melhor ficaria com cinturão dos Super-Leves e Denis Jr foi mais agressivo para faturar o título e levar a arena à loucura.

Próximos desafiantes

O Challenger GP dos Super-Leves definiu o próximo desafiante ao título justamente da categoria que estava em disputa na luta principal da noite. E não faltaram emoções. Na primeira semifinal, Mateus Pakitoo concedeu a revanche a Hugo Nascimento depois da vitória no primeiro duelo após Hugo se machucar.

E dessa vez o desfecho se repetiu, mas ambos protagonizaram uma verdadeira guerra, vencida nos detalhes Pakitoo. Na outra semifinal, Vinicius Mestrinier encarou Hamyrez Oliveira, que entrou no GP de véspera, já que Julio Assunção não bateu o peso. E a luta não durou nem um minuto. Com 38 segundos, Vinicius encaixou um chute rodado perfeito para colocar fim ao duelo e avançar às semifinais.

Na grande decisão, Vinicius e Pakitoo protagonizaram uma batalha insana. Com muita intensidade, a trocação rolou solta no ringue e a torcida se empolgou. Dentro do ringue muito equilíbrio, com ambos alternando bons momentos e encaixando golpes potentes. Na parte final, Vinicius mostrou todo seu repertório para passar a frente e vencer a luta por decisão unânime, garantindo assim mais um troféu do Challenger GP e a chance da revanche diante de Denis Jr, que já o derrotou no evento e agora é o nono campeão.

Assim como na luta principal da noite, o WGP também realizou um duelo entre Brasil e Argentina, mas entre as mulheres. A brasileira Maria Samurai, dona de feitos incríveis no amador, fez sua estreia no WGP diante da argentina Tammy Iovanetti e levantou o público presente na Arena Jacaraípe com um estilo muito agressivo e dominante. Depois dos nove minutos, os juízes não tiveram dúvidas ao confirmar a vitória por unanimidade da brasileira, para delírio da galera.

