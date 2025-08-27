Vem aí

Maior evento de MMA da América Latina, Jungle Fight retorna à Vila Velha

Evento que comemora 22 anos neste ano chega à sua 140ª edição e vai presentear os capixabas com lutas eletrizantes no Tartarugão, no dia 20 de setembro

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:17

Em 2023, na última vez que o Jungle Fight aconteceu em Vila Velha, o capixaba Vitor Costa faturou o cinturão dos médios. Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, anunciou em suas redes sociais que a 140ª edição do maior evento de MMA da América Latina será realizada no Tartarugão, em Vila Velha, no dia 20 de setembro. Esta vai ser a terceira vez na história que o município recebe a competição, que volta ao Espírito Santo depois de dois anos.

As inscrições já estão abertas para os atletas que quiserem competir no torneio, através do site, e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, convocou os lutadores capixabas para fazerem parte do card do evento que marca a comemoração do aniversário de 22 anos do Jungle Fight.

A competição foi fundada pelo ex-lutador Wallid Ismail, oito vezes campeão brasileiro de jiu-jítsu e campeão mundial de MMA pelo campeonato IVC. Atualmente, o Jungle Fight é considerado o maior evento de MMA da América Latina e o 5º maior do mundo. No ES, esta será a quarta edição, tendo acontecido em 2010, duas em 2011, e a última em 2023, que consagrou o capixaba Vitor Costa como campeão dos médios.

Com mais de 900 atletas competindo em diversas categorias, o torneio é o palco onde surgiram grandes nomes da modalidade como José Aldo, Rogério Minotouro e Lyoto Machida. O card completo do Jungle Fight 140 será divulgado em breve.



