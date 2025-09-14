Orgulho

ES se consolida como referência no bodyboarding e prepara nova geração

A última etapa do Circuito Mundial feminino da modalidade acontece na Serra. Neymara Carvalho e Maylla Venturin, que fizeram história no esporte, agora competem com Bianca Simões e Luna Hardman, talentos formados em águas capixabas

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:38

O Espírito Santo é o berço de nomes gigantes do bodyboarding mundial. Neymara Carvalho, Maíra Viana e Maylla Venturin são apenas algumas das tantas mulheres que se destacam e encantam com suas manobras em cima de uma prancha nas águas de todo o planeta. E agora, mais uma vez, elas e outros talentos se reencontram no Wahine, etapa do Circuito Mundial Feminino da modalidade que torna o Estado o maior palco do esporte no mundo.

Na sua quarta edição, pela primeira vez o torneio que acontece na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, será o evento de fechamento do Circuito, premiando não só a campeã da etapa, mas também a grande vencedora da temporada. O evento, que reúne as melhores atletas do mundo, é a chancela da International Bodyboarding Corporation (IBC) de que o Espírito Santo é, de fato, um dos locais mais representativos para a modalidade em todo o planeta.

"Já estamos indo para a quarta edição e eu quero ganhar a premiação de melhor etapa de todo o Circuito Mundial 2025, entre homens e mulheres. E eu me considero muito orgulhosa, muito grata de ter essa oportunidade. A IBC me fez o convite para realizar o fechamento da última etapa, porque no masculino o fechamento é nas Ilhas Canárias, daqui a alguns dias, então eu falei 'vamos testar'. Somos o esporte, se não posso dizer, número um, mas muito vitorioso no Espírito Santo", disse Neymara Carvalho, pentacampeã mundial e idealizadora do evento.

Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding Crédito: Fernando Madeira

Passagem de bastão

O maior desafio de um lugar de onde surgiu uma geração com muitas vencedoras em um esporte, é passar o bastão e seguir formando atletas de sucesso. Por sorte, é justamente isso o que acontece no Espírito Santo. Um dos maiores exemplos é Luna Hardman, filha de Neymara e bicampeã mundial Pro Junior, que segue os passos e o legado da mãe. Nesta temporada, disputando no profissional, ela vai ser a responsável por dar o troféu à nova vencedora da categoria que premia a melhor estre as novas joias do esporte.

"Este ano eu passei por duas cirurgias nos ombros, eu passei quase ano inteiro me recuperando de competir, mas deu tempo para competir aqui no Wahine. Ano passado eu fui a campeã do Pro Junior e vou passar o bastão de campeã mundial para alguma das novas meninas da nova geração, então eu estou muito feliz. Vai ser um campeonato muito emocionante e é sempre muito especial estar aqui, competição que é o segundo filho da minha mãe, então eu estou bem animada e espero a torcida de todos", disse a jovem de 19 anos.

Para esta etapa, uma das grandes favoritas é Bianca Simões, atualmente na oitava posição do ranking. A capixaba nascida em Vila Velha começou a carreira no Instituto Neymara Carvalho e já conquistou um título de campeã brasileira. Nesta temporada, ficou em quinto lugar na etapa de Iquique, no Chile, e em nona na de Sintra, em Portugal.

Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior de bodyboarding Crédito: Fernando Madeira

Aulão para crianças e adolescentes

Antes das melhores do mundo caírem na água para a disputa, um momento muito importante neste objetivo de fortalecer o bodyboarding no Espírito Santo fez a alegria de 300 crianças e adolescentes. No sábado (30), o Instituto Neymara Carvalho realizou um aulão na praia de Carapebus, na Serra, onde proporcionou a experiência de um dia de lazer e foram passadas as noções básicas do esporte. Os participantes foram recebidos com um café da manhã e ganharam um kit com blusa do evento e certificado de participação.

"Mostramos que o esporte leva para o caminho do bem e tira, também, do caminho do mal. Para mim, em especial, é devolver tudo o que o esporte me deu, de conhecimento, de títulos mundiais, mas principalmente de amor ao esporte", afirmou Neymara.

Aulão de Bodyboarding na praia de Carapebus, na Serra, reuniu 300 crianças e adolescentes Crédito: Vitor Jubini

