Brasil vence República Tcheca e se classifica para as oitavas do Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga para os mata-matas da competição

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:33

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial ao derrotar a República Tcheca por 3 sets a 0, em partida disputada em Manila, nas Filipinas, na madrugada desta terça-feira (15). Com parciais de 25/11, 25/22 e 25/18, o Brasil conquistou a segunda vitória consecutiva no Mundial e assumiu a liderança do Grupo H. A seleção enfrentará a Sérvia nesta quarta-feira (17) a partir das 23h. Já a República Tcheca vai disputar com a China no dia seguinte

Com Cachopa, Alan, Flávio, Judson, Lucarelli, Arthur Bento e Maique escalados pelo técnico Bernardinho, o Brasil começou mal no saque, mas logo se recuperou graças à força do ataque, abrindo 5 a 2. Mais concentrado do que na estreia contra a China, o Brasil melhorou o saque e conseguiu pontos diretos com Cachopa e Lucarelli. Enquanto isso, os tchecos cometeram erros e cederam 5 dos 17 primeiros pontos brasileiros.

O Brasil dominou o jogo, e mesmo com as tentativas do técnico tcheco de reagir com mudanças, Alan brilhou no saque e garantiu rapidamente a vitória no primeiro set por 25/11. A República Tcheca, que não se classificava desde 2010, começou melhor o segundo set, com Vasina marcando dois pontos no bloqueio e abrindo 4 a 1. Com boas jogadas de Arthur, o Brasil reagiu e empatou em 6 a 6. A parcial seguiu equilibrada até o 9 a 9, em um toque de pé de Flávio e finalização de Lucarelli com a mão esquerda.

O segundo set seguiu equilibrado, mas o Brasil conseguiu passar à frente com um saque de Cachopa, que provocou erro de Klimes na recepção. Lucarelli empatou e colocou o Brasil em vantagem por 19 a 18. Com um erro de saque tcheco e outro de bloqueio de Flávio, a seleção abriu 21 a 19 e manteve a vantagem até fechar o set em 25/22, fazendo 2 a 0 no placar. O Brasil iniciou o terceiro set desconcentrado, permitindo que os tchecos abrissem 3 a 2, com dois pontos de Sotola. No entanto, os erros de saque da República Tcheca mantiveram o Brasil próximo no placar.

Com um ace de Lucarelli e bloqueio de Alan, o Brasil abriu 5 a 3, mas os tchecos buscaram o empate. Assim como no segundo set, o equilíbrio prevaleceu até o Brasil se destacar na defesa, abrindo 15 a 10 e mantendo 17 a 12. Judson, com largada na ponta dos dedos, e Honorato, com bela defesa, levaram a seleção a 19 a 13. A partir daí, o Brasil administrou o placar e fechou o set em 25/18, vencendo por 3 a 0.

Na primeira fase, as 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro. As duas primeiras de cada grupo avançam à fase de mata-mata. As oitavas de final acontecem a partir do dia 20, com a final programada para o dia 28, em Pasay City.

