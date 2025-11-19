Na Praia d'Ulé

Capixabas controlam a ansiedade na véspera de etapa da WSL no ES

Coletiva de imprensa contou com a presença de Krystian Kymerson, Rafael Teixeira e Alice Pitanga, além da catarinense Tainá Hinckel; eles e mais de 100 surfistas cairão na água de quinta (20) a domingo (23)

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:29

Krystian Kymerson, Alice Pitanga, Rafael Teixeira, e Tainá Hinckel são surfistas que vão participar do campeonato WSL de surf em Guarapari. Crédito: Carlos Alberto Silva

Pela primeira vez uma etapa da Liga Mundial de Surfe acontece no Espírito Santo. O BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL, desembarca em Guarapari e vai reunir alguns dos melhores surfistas brasileiros e também de países da América Latina, na Praia d'Ulé, entre os dias 20 e 23 de novembro. A abertura oficial do evento aconteceu nesta quarta-feira (19), com a cerimônia que reuniu atletas, parceiros, imprensa e fãs do esporte.

Em destaque, estiveram presentes os surfistas Krystian Kymerson, Rafael Teixeira, Tainá Hinckel e Alice Pitanga, que conversaram com os presentes e falaram sobre as expectativas para a competição inédita no Estado. O campeão Pan-Americano 2023 e o bicampeonato Brasileiro em 2018 e 2021, Krystian não escondeu a ansiedade de viver este momento tão especial para a história do surfe capixaba.

"Eu estava em São Paulo ontem e não conseguia dormir pensando nesse campeonato. Estava em dois torneios, mas pensando aqui. Eu falei: 'mano, esse campeonato vai ser inédito para o Espírito Santo'. Então, eu estou muito ansioso. Estar competindo com meus amigos na areia, minha família torcendo... tento trazer isso junto comigo para não ficar nervoso ali na hora", disse o atleta.

Krystian Kymerson, surfista que vai participar da etapa do QS em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

Rafael Teixeira, de 32 anos, fez coro do que foi dito pelo companheiro de esporte e ressaltou que tem treinado muito a mente, principalmente com seu coach. Segundo o surfista, o mais importante nas últimas semana foi treinar o psicológico, inclusive mais do que o surfe em si, e focou em melhorar a respiração e a mentalização no torneio.

"Eu estou bastante ansioso, não vou mentir. Mas tenho me sentido bem, tenho trabalhado nessa guerra dentro de mim e acho que eu estou vencendo. A oportunidade é única, tenho que levar isso pelo lado positivo: a torcida, o público, a mídia, todo mundo com a gente... mas, ao mesmo tempo, deixar na areia. Lá, dentro d'água, a gente está se conectando com a gente mesmo e buscando avançar as baterias. Então, eu acho que eu já sei as ferramentas certas e necessárias para usar e sair bem nesse momento", desabafou.

Rafael Teixeira, surfista que vai participar do WSL em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

Oportunidade para a nova geração

Já estão confirmados quase 100 atletas, sendo 75 homens e 23 mulheres, que virão competir de várias partes do Brasil e do resto da América Latina, incluindo a atual número 1 do ranking do QS feminino: Tainá Hinckel. Natural de Santa Catarina, a atleta, que visita o Espírito Santo pela primeira vez, já é considerada uma veterana mesmo com 22 anos, e se tornou rapidamente uma referência para as meninas mais novas, como Alice Pitanga, de apenas 15 anos.

De acordo com a organização, cerca de 20% dos participantes serão capixabas, e o foco maior do torneio é dar oportunidade para a nova geração de surfistas, que terá esta como primeira experiência em competições da WSL. Alice, bicampeã Capixaba sub-16 vencedora do Capixaba Open feminino de 2023, vai disputar pela primeira vez um torneio deste tamanho e garantiu que o principal objetivo é dar o melhor, aprender e elevar o nível de surfe.

"Eu estou bem ansiosa, mas, ao mesmo tempo, eu não estou me sentindo pressionada, porque eu só tenho 15 anos. Eu acho que eu tenho muito campeonato para competir, muita água vai rolar ainda, mas esse é, sem dúvidas, super importante. Eu estou bem feliz porque as meninas vão puxar o meu nível na bateria, e eu estou aqui só para me divertir e fazer o que eu amo, mas, com certeza, focada também", disse a jovem atleta.

Alice Pitanga, surfista que vai participar do WSL em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

Além da competição

A competição começa às 8h da quinta-feira (20) e vai até o começo da tarde de domingo. Porém, além do torneio em si, os quatro dias de QS também contarão com ativações para o público geral, desde shows musicais, aulas de surfe gratuitas, clínicas e campeonato de altinha, práticas aeróbicas, yoga, e experiências com grandes nomes do surfe brasileiro, como o bicampeão mundial Filipe Toledo.

