Evolução

Evento de poker marca a mudança de cultura e crescimento do esporte no ES

O Poker Night, que aconteceu nessa terça-feira (18), foi um evento informal para aquecer o mercado pensando no campeonato capixaba que acontece em dezembro

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:09

Poker Night, evento informal em gastrobar da Praia de Camburi Crédito: Sérgio de Oliveira

Reconhecido oficialmente como atividade esportiva no Brasil, o poker se junta ao xadrez, damas e gamão, e cada vez mais atrai interessado na modalidade como um esporte do que meramente um lazer. Com esta evolução, passou a crescer no Brasil e, no Espírito Santo, este processo não é diferente. Atualmente, são estimados em 7 milhões de praticantes em todo o país, e cerca de 20 mil adeptos apenas em território capixaba.

Pensando nisso que o Wyn Poker Club, há sete anos fomentando o esporte no Estado, realizou na última terça-feira (18) um evento na Capital capixaba. O Poker Night foi um torneio menor e exclusivo, mas visando criar relações, inserir novos jogadores no mundo do jogo de cartas, além de aquecer o mercado focado nos dias 5 a 13 de dezembro, quando acontece o Campeonato Capixaba de Poker – CCP Million 2025.

Fernando Araújo, capixaba campeão brasileiro nos anos 2020 e 2023 e multivencedor estadual, foi escolhido como embaixador do CCP MIilion deste ano, e explicou a diferença entre as duas competições, além do caráter do evento dessa terça-feira em relação aos campeonatos profissionais locais e nacionais.

"São dois eventos paralelos, né? Uma coisa é competir com pessoas que estão indo para o torneio apenas com o foco em ser campeão e tal, estar naquele local onde todo mundo está com a intenção de jogar poker e só. Aqui a intenção é de trocar ideias, estar com pessoas, com outros empresários e os presentes. Todo mundo aqui se conhece de algum lugar, então é muito legal, e isso já dá certo há muitos anos em São Paulo, por exemplo, e está começando aqui em Vitória agora. É uma pegada totalmente diferente de um torneio de poker normal", disse Fernando.

Fernando Araújo, campeão brasileiro de poker em 2020 e 2023, no Poker Night Crédito: Sérgio de Oliveira

Democrático e inclusivo

Ainda existe a ideia de que o Poker é um jogo exclusivo, pensando apenas para um público específico, imagem gerada e fortalecida principalmente por filmes e produções de Hollywood. O intuito do Club é ajudar no processo de quebra de paradigmas, inserir novos jogadores em campeonatos e, sobretudo, apresentar o esporte a mais pessoas de forma democrática e acessível.

Segundo Sergio Piazzarollo, CEO do Clube Wyn, hoje existem comunidades gratuitas, onde as pessoas podem aprender e se desenvolver, não só como jogador de poker, mas também na vida profissional e pessoal.

"Existem as pessoas que se aventuram de forma recreativa, e também têm torneios mais baratos para ser acessível a esse público. Aqui no Espírito Santo, especificamente em Vitória, o Club realiza torneios gratuitos também. Sexta-feira (21) mesmo vai acontecer o campeonato universitário no nosso espaço, organizado pela Confederação Capixaba. Isso mostra que as pessoas estão buscando - assim como alguns grupos se juntam para jogar futebol e vôlei - também gostam de se reunir para jogar poker", explicou Sergio.

Sergio Piazzarollo, CEO do Clube Wyn, no Poker Night Crédito: Sérgio de Oliveira

No Poker Night, que contou com a grande predominância masculina, Marília Pansini foi uma exceção. Jogadora há dois anos, ela começou no esporte após dar carona para uma dealer, profissional responsável por distribuir as cartas. Ela contou como é a presença feminina na modalidade e como cada vez mais esse público tem crescido e ocupado competições.

"O poker no Brasil ainda é de prevalência masculina. Mas fora do país já tem muito mais mulheres nesse contexto. Recentemente, em São Paulo, teve um grande evento, o 'Ladies', o primeiro campeonato só de mulheres. Achei muito interessante porque traz mais meninas para o jogo, encorajando aquelas mulheres que gostam, que têm vontade e que só precisavam de oportunidades. E aquilo: o que eu puder fazer para divulgar, eu vou fazer, porque a grande a paixão que eu tenho hoje é isso", disse Marília.

Marília Pansini no Poker Night, em Vitória Crédito: Sérgio de Oliveira

O Campeonato Capixaba 2025

Com uma experiência que promete se comparar aos grandes eventos de poker a nível nacional, o Campeonato Capixaba de Poker - CCP Million 2025, acontece entre os dias 5 e 13 de dezembro, no Hotel Comfort Suítes, na Praia do Canto. Terão um total de 21 torneios, incluindo uma opção gratuita para novos jogadores, e R$ 1 milhão garantido em premiações para o profissional. Essa etapa irá definir o campeão capixaba de poker de 2025. O vencedor do estadual em 2024 foi Ruan Rocha, que levou como prêmio uma viagem para Las Vegas, no valor de R$ 50 mil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta