Duplas com capixabas jogam mata-mata do mundial de vôlei de praia nesta quarta (19)

Thâmela, Evandro/Arthur e André Stein estão na segunda fase da competição e focam na vitória para avançarem às oitavas de final

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:42

Evandro/Arthur, Thâmela/Victória e André Stein/Renato seguem vivos no Mundial de vôlei de praia Crédito: CBV/Reprodução

Cinco duplas brasileiras seguem vivas no Mundial de vôlei de praia, incluindo três times com representantes capixabas. Thâmela, Evandro/Arthur e André Stein vão disputar a fase eliminatória (32 avos de final) na madrugada desta quarta-feira (19) em Adelaide, na Austrália.

O primeiro jogo, marcado para meia-noite, será o do campeão mundial André Stein e Renato, que vão jogar contra os austríacos Hammarberg/Berger. Na sequência, a dupla radicada no Espírito Santo formada por Evandro e Arthur Lanci duelam com Fuller/O'Dea B, da Nova Zelândia.

Para completar o card de capixabas, Thâmela entra em quadra com Victória, atual dupla feminina número 1 do mundo, contra Placette/Richard a partir de uma hora da manhã. Carol Solberg/Rebecca fecham a madrugada brasileira de vôlei de praia mais tarde, às 5h30, contra a dupla neozelandesa formada por Fleming/Fejes.

Nesta terça-feira (18), as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, invictas na competição, avançaram sobre as porto-riquenhas Gonzalez/Navas, por 2 sets a 0. Depois, as 5h30, George e Saymon enfrentaram a parceria de Cherif/Ahmed, do Catar, e se despediram da competição. Também deram adeus precoce ao Mundial a parceria de Vitória e Hegê, que venceu apenas uma das três rodadas da fase de grupos.

