Wesley Leite e Juliana Santos são os campeões do Dream Tour em Vila Velha

Wesley Leite e Juliana Santos são os campeões do Dream Tour Crédito: Divulgação

O Dream Tour Vila Velha – ES, que representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), encerrou neste sábado (20). Wesley Leite e Juliana Santos se sagraram os grandes vencedores da etapa. O capixaba Krystian Kymerson, um dos favoritos, foi batido na semi em uma bateria acirrada com Michael Rodrigues, que avançou à final e terminou o campeonato com a vice-colocação.

Juliana Santos

Juliana, surfista cearense, bateu Laura Raupp na semifinal, com média de 10.84, e sagrou-se campeã em cima da Silvana Lima, com nota final de 9.30. A atleta dominou as duas baterias e com belas manobras encantou o público nas areias da Praia do Buraco, que veio em peso no dia das decisões.

“Eu estou muito feliz por ter tido minha primeira vitória aqui no Espírito Santo. Esse lugar é incrível, tem energia incrível. Galera realmente me abraçou e eu abracei também. Venho trabalhando muito para ter conquistado essa vitória e isso é fruto do meu trabalho, de toda a minha dedicação e eu sou merecedora disso”, disse Juliana em entrevista com A Gazeta Esportes.

Wesley Leite

Wesley, atleta paulista e aniversariante do dia, ganhou o melhor presente possível, ao faturar o troféu de campeão do Dream Tour. Ele venceu Arthur Silva na semi com

média de 10.13, e se superou na finalíssima, anotando 11.50 de nota, em uma virada emocionante para cima de Michael Rodrigues.

“Ser campeão brasileiro é uma das tarefas mais difíceis, porque o Brasil é o país do surfe, não é o país do futebol, o futebol faz tempo que não é. Então o meu próximo passo é competir o evento mundial para poder conseguir a classificação para o WCT, que é a elite do surfe mundial”, disse Wesley ao ser questionado sobre os próximos desafios.

Krystian Kymerson

Krystian, surfista capixaba e bi-campeão brasileiro, terminou em terceiro lugar, e falou sobre o seu desempenho e o sentimento de competir em casa.