Conheça 7 picos do surf no litoral capixaba

Crédito: CBL/Divulgação

O Espírito Santo está na rota do surf nacional: são mais de 30 pontos que permitem a prática do esporte, além de outras modalidades no mar. Nos últimos anos, a importância do surf capixaba aumentou significativamente devido ao maior reconhecimento do nosso litoral como playground para esses profissionais e amadores. Seja como carreira ou apenas para relaxar na crista das ondas, o nosso quintal é perfeito para curtir em cima de uma prancha.

Os picos, ou seja, os lugares com as melhores ondas estão de norte a sul do Espírito Santo. Selecionamos algumas praias em localidades que a CBL atua para mostrar que é possível morar com qualidade de vida ao lado de paraísos como esses. Confira:

Jacaraípe, Serra

Um dos berços do surf capixaba com grandes talentos e grandes eventos. É o pico mais constante, ideal para iniciantes pois possui ondas fáceis e com boa largura. Durante o ano é palco dos circuitos estaduais e brasileiro de surf e também do bodyboard, longboard e outros esportes náuticos.

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Os principais picos de surf de Jacaraípe são: Ponta do Cação, Ponta da Baleia, Barrote, Pico do Amigão, Solemar e Coral do Chá.

Carapebus, Serra

Uma das praias mais rústicas localizadas na Grande Vitória. Indicado para surfistas mais experientes com ondas fortes e um fundo de coral raso, exigindo cuidado na maré baixa.

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Os principais picos de surf de Carapebus são: Prainha de Carapebus e Praia Mole.

Barra da Sahy, Aracruz

Localizada no distrito de Santa Cruz, a praia é point no Verão. Um trecho com ondas mais fortes se destaca no local, onde fica a parte da praia que é conhecida como Xangão pelos surfistas. É uma orla formada por pequenas enseadas e piscinas naturais que aparecem entre os corais durante a maré seca, por isso, as ondas estão a 20 minutos de remada da beira da praia. A Barra tem fundos de pedra em toda a sua extensão e é indicada a surfistas com alta experiência. Sua onda direita é considerada perfeita, uma das melhores do Estado.

Barra do Riacho, Aracruz

É uma vila simples de pescadores, onde existe uma escolinha de surf, a DBarrels. É também onde fica um dos maiores portos do Brasil, o Portocel. Indicada para surfistas em qualquer nível de surf.

Os principais picos de surf da Barra do Riacho são: Praia da Curva, Boca do Rio, Sunset, Baixa e um Secret Point.

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Povoação, Linhares

A pequena vila de pescadores está localizada ao norte da Foz do Rio Doce e permanece com uma paisagem bucólica, vegetação de restinga e ainda alguns resquícios de mata nativa fora da vila. Povoação já foi palco de etapas do circuitos estaduais e brasileiros de surf e bodyboard. O destaque são as ondas fortes, pesadas e tubulares, que formam tubos rápidos e pesados, exigindo experiência do surfista nesse mar.

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Pontal do Ipiranga, Linhares

De água morna, boas direitas quebram no beach break, principalmente no inverno e com ondulação de sul. No geral, suas ondas podem variar bastante, sendo indicada tanto para surfistas iniciantes como para os mais experientes, já que em dias com ondas maiores, elas formam tubos fortes e rápidos.

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A praia se destaca também pela preservação da restinga na beira-mar, uma das mais protegidas do Espírito Santo e ponto de desova e reprodução de tartarugas.

Regência, Linhares

A vila conhecida como o Havaí capixaba volta a receber surfistas em busca das suas ondas. Inclusive, em 2018, foi realizada uma das etapas do circuito nacional de surfe profissional. Regência é famosa entre os surfistas e atrai visitantes de vários lugares do país e do mundo em busca de suas ondas longas, tubulares e perfeitas. Além do surfe, a vila respira a cultura local com eventos importantes como a Festa de Caboclo Bernardo, o encontro das bandas de congo do Espírito Santo, a tradicional Festa dos Pescadores de Regência, além de reunir grande grupo de artesãos e abrigar a principal base do Projeto TAMAR do ES.

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Vantagens do surf