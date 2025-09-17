Home
Neymara Carvalho elimina favorita e austríaca é campeã mundial de bodyboarding no ES

Alexandra Rinder levantou o troféu mundial depois da eliminação de japonesa número um do ranking, nas quartas de final do Wahine, em Jacaraípe

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:08

Uma manhã de muita festa na praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. Neymara Carvalho, pentacampeã do mundo de bodyboarding, venceu e decidiu mais um título mundial nesta quarta-feira (17). Desta vez, porém, o troféu foi para outra competidora. Alexandra Rinder, atleta das Ilhas Canárias que compete pela Áustria, se sagrou a campeã do Circuito Mundial 2025 de forma antecipada.

O título deste ano veio antes mesmo de Alexandra entrar no mar pelas quartas de final. Na bateria anterior a sua, estava na água a número 1 do mundo, a japonesa Namika Yamashita, que também brigava pelo título, disputando um lugar na semifinal com Neymara. A capixaba fez uma bateria perfeita, conseguiu uma onda com nota 9, e venceu Namika. Além de avançar no Wahine, somando 15.65 contra 11.75 da japonesa, garantiu a conquista antecipada da austríaca.

"Sabe qual é o sentimento? É de que eu mesmo com 49 anos, eu consigo, sabe? E os pensamentos de parar sempre vêm na cabeça quando acontece uma derrota, mas quando acontece uma vitória dessas eu falo 'não, eu quero mais um título mundial'. E eu acho que eu tenho surfe, saúde e treinamento para isso. Eu estou muito feliz, estou no ápice da minha carreira esportiva", disse Neymara, que vai enfrentar a gaúcha Josilani Amorim na semifinal.

Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025
Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025 Crédito: Fernando Madeira

Tricampeonato 10 anos depois

Alexandra voltou a conquistar o título após 10 anos. Em 2014, foi a mais jovem campeã mundial da história, com 16 anos, comemorando um ano depois o bicampeonato. Agora, ganha o seu terceiro título competindo no Wahine. A bodyboarder nasceu em Las Palmas de Gran Canaria, sua mãe alemã, mas decidiu representar o país natal de seu pai, a Áustria.

"Ganhar meu terceiro título mundial é incrível e melhor ainda é ganhá-lo em um evento exclusivamente feminino, ao lado da Neymara Carvalho. Hoje vou apenas aproveitar, vou dormir como um bebê esta noite depois de todo o estresse. Eu sou muito grata por todos que me apoiaram: meus patrocinadores, minha família, meus amigos, e para mim mesmo. Eu sou grata por começar a cuidar de mim novamente, me levantar de baixo e chegar ao topo novamente. E espero não ter que esperar mais 10 anos para o meu próximo título", destacou Alexandra emocionada. 

Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025
Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025 Crédito: Fernando Madeira

Cena invertida 26 anos depois

Em 2009, Neymara conquistou seu quinto e, até então, último título mundial. A última etapa aconteceu nas Ilhas Canárias, local de crescimento de Alexandra e onde a capixaba levantou o troféu. Na época, a atual campeã tinha 11 anos e protagonizou uma cena que marcou Neymara Carvalho, que fez questão de repetir nesta quarta-feira.

"Eu queria levantar a Alessandra como campeã mundial. A Namika é excelente, mas no meu último título mundial em 2009, a Alê era uma pirralha. Me levantou e agora eu fiz isso com ela. Parabéns. E apesar dela ser grandona, eu só fiz assim. Mas eu lembro dela pequenininha me levantando, vibrando muito comigo e eu tava com esse pensamento. Eu quero ganhar por mim, mas eu quero ganhar porque eu quero fazer, eu quero que a história seja assim, sabe? Uma devolutiva também, foi. Foi muito perfeito", lembrou a capixaba.

Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025

Quartas de final do Wahine Bodyboarding Pro 2025 por Fernando Madeira
