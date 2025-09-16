Mais um!

Embalados com títulos seguidos, Evandro e Arthur miram etapa do Mundial

Os atletas radicados no Espírito Santo conquistaram a etapa de João Pessoa do circuito nacional, no último final de semana

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:14

Evandro/Arthur venceram a 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Célio Júnior / CBV

Mais uma vez, Evandro e Arthur Lanci se sagraram campeões de uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Desta vez, a dupla que treina nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha, subiu no lugar mais alto do pódio na praia de Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba, pela 7ª etapa da competição.

"Campeão da etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro. Feliz com essa conquista, obrigado a todos pelas mensagens de carinho, apoio e vibração. Descansar, porque na quarta-feira (17) já tem mais voleibol aqui na Paraíba", destacou Evandro após o título.

Circuito Brasileiro

Na decisão masculina, a dupla treinada por Wallace Ramos venceu Heitor Frank e Vinícius por 2 sets a 0 (21/19 e 21/14). Esse é o segundo título consecutivo da dupla no Circuito Brasileiro. Eles venceram também a etapa de Alagoas. A próxima parada do Circuito Brasileiro será em Copacabana, no Rio de Janeiro, entre os dias 1 a 5 de outubro.

Com o fim da 7° etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a disputa pelo topo segue acirrada. No masculino, os atuais bicampeões brasileiros Arthur/Adrielson seguem na liderança, com George/Saymon logo atrás. Com o título da etapa, Evandro/Arthur Lanci conseguiram subir de 5° para 3° e seguem na disputa pela liderança.





