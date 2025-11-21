Em Guarapari

Segundo dia de etapa da WSL no ES tem show de aéreos, emoção e capixabas eliminados

Nível da competição na Praia d'Ulé subiu e manobras mais arriscadas definiram os classificados à próxima fase; competição prossegue neste sábado (22) com as

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:14

Douglas Silva, o “Dodô”, realizando um aéreo na última bateria do segundo dia de competição do Circuito Banco do Brasil de Surfe Crédito: Pedro Paiva/WSL

Dando continuidade na competição masculina, com condições melhores em relação ao primeiro dia, a sexta-feira começou com o Round dos 64 e estreia dos atletas pré-classificados. Em sequência, as seis primeiras baterias do Round dos 32 também entraram na água na quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, que vale 4.000 pontos para o ranking do Qualifying Series (QS) sul-americano. O dia, que começou bom, terminou ruim para os surfistas capixabas. Todos acabaram eliminados nas respectivas baterias da tarde.

A próxima chamada está programada para este sábado (21), às 6h30, para possível início às 7h, com a continuação do Round dos 32 Masculino e retorno da competição feminina.

Notão

Para fechar com chave de ouro a sexta-feira de competição, o surfista Douglas Silva (BRA) reservou o melhor para o final. Na sexta bateria do Round dos 32 Masculino e último confronto do dia, ‘Dodô’, atualmente considerado um dos surfistas mais completos do país, levou o público local às alturas com um show de aéreos. Demonstrando um repertório completo em um mar que apresentava difíceis condições, o atleta fez a melhor performance do evento.

Dodô comemorou demais a ótima onda, que garantiu a ele a maior nota do segundo dia na Praia d'Ulé Crédito: Pedro Paiva/WSL

'Dodô' não apenas venceu a bateria, mas quebrou todos os recordes do campeonato ao registrar o maior somatório (16.73) e as maiores notas da competição. Ao longo dos 25 minutos de bateria, ele emplacou nada menos que quatro notas acima dos 7.00 pontos, sendo duas delas na faixa da excelência: um 8.33 e um 8.40. Sua inteligência e determinação, garantiram sua passagem para a próxima fase, colocando o surfista como um forte candidato ao título inédito.

“Eu tô bem feliz com meu surfe e tô realmente muito focado. Eu sei que é um passo de cada vez, em cada bateria eu entro dando tudo de mim, e essa bateria não foi diferente. Antes de entrar eu estava ali com meu coach Alan e a gente bolou umas estratégias e deu tudo certo. Mas, essa foi só mais uma bateria, foi feito o que tinha que ser feito. Agora, é virar a página desse caderno aí, porque já vai ter o próximo round e a gente sabe que as baterias vão ser sinistras”, relatou o atleta.

Sobre estar cada vez mais próximo de realizar o sonho de entrar para a elite mundial, Silva também comentou: “Me sinto preparado para o Challenger Series, para estar em qualquer lugar e com muita tranquilidade, é isso que me deixa bem. Primeiro a gente começa aqui para depois chegar lá. É meu sonho e eu estou trabalhando bastante para isso. Agradeço aos meus patrocinadores e a apoiadores por acreditarem no meu sonho”.

100% de aproveitamento

Os surfistas Jadson André (BRA), Weslley Dantas (BRA) e Douglas Silva (BRA), foram os destaques desta sexta-feira do evento. Os três surfistas, que iniciaram suas trajetórias no Round dos 64 Masculino, venceram as duas baterias que disputaram no dia de hoje e estão classificados para as Oitavas de Final da competição.

O primeiro a se classificar foi Jadson André, que conseguiu a primeira colocação em uma bateria extremamente perigosa, contra Alex Ribeiro (BRA) e Lucas Silveira (BRA), dois surfistas muito experientes, e Rafael Barbosa (BRA), jovem promessa brasileira. Apesar das fracas ondulações durante a primeira bateria do Round dos 32, o potiguar conseguiu encontrar uma oportunidade logo no início do confronto e abriu seu somatório com a maior nota da bateria (6.50), garantido a liderança até a buzina final.

Veja os melhores registros do 2º dia de competição na Praia d'Ulé, em Guarapari 1 de 13

Após conseguir colocar todas as suas estratégias em prática, Jadson comentou sobre a importância de estar bem preparado para encarar situações como essa: “Aconteceu mais ou menos da forma que eu esperava, as ondas estão mais difíceis, agora é um momento muito delicado do mar. Eu dei muita sorte que aquela primeira onda da bateria e, praticamente, a única onda boa, foi a primeira que eu peguei. Consegui um 6.50 que me deixou com uma vantagem muito boa nos minutos restantes de bateria. Então, quando eu escutei a nota, fiquei bastante ativo para poder pegar um backup”.

“Competição não é apenas sobre o surfe, é também sobre estratégia. Eu não sou nenhum gênio. Eu concluí o Ensino Médio e desde os 11 anos de idade eu participo de competições. Então, quero aproveitar essa oportunidade para dizer que estudar é importante. Eu vejo como isso afeta alguns atletas na hora de pensar durante as baterias. É um assunto bem delicado, mas eu vejo muitos pais hoje em dia querendo tirar os filhos mais cedo da escola só para surfar, e acho que isso está totalmente errado. Quando você estuda e conclui a escola, você ganha algo que ninguém nunca vai conseguir tirar de você e que vai te ajudar muito, em tudo o que você for fazer na vida. Os atletas mais incríveis em todos os esportes são gênios. Molecada, bora estudar!”, finalizou.

Depois, Weslley Dantas, o atual líder do ranking QS South America, deu um passo gigantesco em Guarapari (ES), rumo à classificação para a próxima temporada do Challenger Series (CS), divisão de acesso à elite do surfe mundial. Com a eliminação dos surfistas locais na competição masculina, ‘King’ Dantas, que já acumula duas vitórias em etapas do QS neste ano, se torna o principal favorito para conquistar os 4.000 pontos da penúltima etapa do Circuito.

Em sua bateria do Round dos 32, a performance do surfista foi marcada pela tranquilidade, boa leitura e execuções potentes, com manobras agressivas, aéreos e sólidas finalizações. Conectado, do início ao fim, com sua prancha e com o mar, ‘King’ superou adversários de peso, Peterson Crisanto (BRA), Alan Donato (BRA) e o capixaba Krystian Kymerson (BRA), para garantir as duas vitórias e a sua permanência na competição.

“Aqui tem quatro picos de onda, um na frente do campeonato, um no meio e dois mais distantes, então, eu foquei em cair ali entre esses quatro picos e fazer um teste em cada sessão. Aí, na segunda e na terceira sessão eu consegui soltar meu surfe e peguei as duas melhores ondas. O mar tá pequeno, mas tem boas ondulações e consegui dar meus aéreos ali, foi bem legal. A bateria foi difícil, meus oponentes surfaram muito. Fico feliz em ter passado em primeiro e de estar fazendo bons resultados”, celebrou Weslley após a sua segunda vitória do dia.

Embaixador e emocionado

Surfando pela primeira vez na competição, o atleta capixaba e Embaixador da Etapa BB Seguros - Guarapari/ES, Rafael Teixeira (BRA), viveu um momento emocionante ao conseguir a virada no último minuto da terceira bateria do Round de 64 Masculino.

Rafael Teixeira foi o embaixador da primeira etapa capixaba na história da WSL Crédito: Carlos Alberto Silva

Para avançar no campeonato, Rafael precisava de uma nota superior a 6.26 pontos, entretanto, com a maré enchendo, as ondulações reduziram consideravelmente na segunda metade da bateria. Dessa forma, o surfista local conseguiu a virada apenas no minuto final, encerrando a sua performance com um combo de quatro manobras sólidas, e garantindo a segunda maior nota do dia (7.50) e saltando direto para a primeira colocação.

Após mostrar todo o seu potencial na Praia d’Ulé, o capixaba comemorou a vitória ao lado de seu adversário e amigo, Lucas Silveira (BRA), e fechou sua participação com uma entrevista, sem conseguir segurar as lágrimas, para a transmissão ao vivo da World Surf League (WSL) e do portal Terra.

"Nossa, eu pedi muito dentro d’água, sabia que se viesse a onda eu poderia fazer. Eu venho surfar muito aqui, me dedico muito, e Deus me abençoou com essa onda", disse Rafael, emocionado.

O profissional, que há mais de 15 anos investe em sua carreira, reservou esse momento para enaltecer e agradecer a comunidade capixaba pela presença e apoio neste evento inédito. Mais do que um resultado, essa vitória também simboliza o orgulho do atleta local em representar o Espírito Santo e o desenvolvimento da modalidade na região.

"A gente vê muito isso em Saquarema, o público torcendo para os brasileiros. A gente sonha sempre em ter essa oportunidade de ver a torcida vibrando por nós. Meu objetivo era não decepcionar o pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui representando o meu estado, um estado que é muito carente no mundo do surfe. Nós temos poucos atletas no cenário nacional e mundial, então, ter um evento desses aqui em casa é muito especial. Eu quero me doar ao máximo e colocar todas as minhas energias para honrar bem esse evento", finalizou o capixaba.

Krystian Kymerson acabou eliminado no Round dos 32 e se despediu precocemente da competição Crédito: Pedro Paiva/WSL

Após protagonizar um dos momentos mais marcantes dessa etapa, Rafael Teixeira, junto aos seus conterrâneos, Luiz Neiva da Silva (BRA) e Krystian Kymerson (BRA), infelizmente se despediram da competição no Round dos 32 Masculino. Agora, a representação capixaba se mantém apenas na competição feminina, com Isabela Mayara (BRA) e Alice Pitanga (BRA).

Sábado agitado

A ação da competição feminina, neste sábado (22) está prevista para voltar, com o Round de 16, seguido do Round de 32. Grandes surfistas brasileiros, como , entrarão na água no terceiro dia de competição da Etapa BB Seguros - Guarapari/ES.

A promessa é para um dia cheio, com muita ação e show de surfe dentro d'água, não só pelos atletas, como também por veteranos da comunidade de surfistas do Espírito Santo. Após o final do dia de competição, será realizada a Tag Team Rocket 977 Legend, uma bateria de 40 minutos de duração para celebrar essa etapa inédita e a história do surfe capixaba.

Serão duas equipes de quatro atletas, uma com representantes da região de Vitória (ES) e a outra com representantes de Vila Velha (ES). A primeira equipe será composta pelo técnico Newton Miranda e pelos veteranos Renato Larica, Renato Barroso, Nelson Ferreira e Nenelson Perini. Já a segunda, terá Michel Grattz como técnico e as lendas Marcelo Frigini, Alexandre Coelho, Robson Barros e Leonardo Viana.

Além das demais atividades gratuitas, o bicampeão mundial e atleta da família BB, Filipe Toledo (BRA), marcará presença na Praia D’Ulé, neste sábado. O surfista é mais uma personalidade que vai prestigiar os atletas e a mais nova etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, além de realizar uma ação exclusiva.

A partir das 14h, Filipe vai participar de uma edição especial da Clínica de Surfe BB com as crianças locais, para incentivar ainda mais a prática da modalidade na região capixaba.

Resultados e próximos confrontos

ROUND OF 64 MASCULINO

HEAT 1: Jadson Andre (BRA) 13.17 DEF. Luiz Fernando Neiva (BRA) 9.30, Daniel Adisaka (BRA) 8.24, Gabriel Andre (BRA) 7.26



HEAT 2: Alex Ribeiro (BRA) 12.54 DEF. Gabriel Klaussner (BRA) 9.03, Rodrigo Cardoso (BRA) 7.73, Guilherme Carvalho (BRA) 5.80



HEAT 3: Rafael Teixeira (BRA) 12.67 DEF. Lucas Silveira (BRA) 11.80, Luan Ferreyra (BRA) 11.43, Ryan Martins (BRA) 8.20



HEAT 4: Luã da Silveira (BRA) 12.50 DEF. Rafael Barbosa (BRA) 12.47, Israel Junior (BRA) 10.50, Igor Shibata (BRA) 5.83



HEAT 5: Weslley Dantas (BRA) 13.44 DEF. Mateus Sena (BRA) 11.20, Nacho Gundesen (ARG) 8.00, Cauet Frazão (BRA) 7.87



HEAT 6: Krystian Kymerson (BRA) 14.33 DEF. Rickson Falcao (BRA) 9.10, Vitor Ferreira (BRA) 8.87, Flavio Ferreira (BRA) 6.87



HEAT 7: Heitor Mueller (BRA) 12.17 DEF. Peterson Crisanto (BRA) 8.83, Caio Freire (BRA) 7.83, Kallebe Kymerson (BRA) 5.60



HEAT 8: Lucas Haag (BRA) 10.70 DEF. Alan Donato (BRA) 10.26, Samuel Igo De Souza (BRA) 8.90, Edgard Groggia (BRA) 8.80



HEAT 9: Philippe Neves (BRA) 10.86 DEF. Pablo Gabriel Da Silva (BRA) 10.33, Franco Radziunas (ARG) 8.27, Alex Saulo (BRA) 5.77



HEAT 10: Santiago Muniz (ARG) 10.67 DEF. Alonso Correa (PER) 9.00, Kaue Daniel (BRA) 6.77, João Cypriano (BRA) 6.00



HEAT 11: Guilherme Lemos (BRA) 13.13 DEF. Matheus Neves (BRA) 11.87, Wesley Leite (BRA) 11.43, Valentin Neves (BRA) 10.66



HEAT 12: Douglas Silva (BRA) 11.17 DEF. Luan Wood (BRA) 8.23, Leo Andrade (BRA) 7.90, Eric Grattz (BRA) 6.70



HEAT 13: Igor Moraes (BRA) 10.13 DEF. Kailani Renno (BRA) 8.37, Takeshi Oyama (BRA) 7.46, Kauai Côgo (BRA) 6.80



HEAT 14: Caio Costa (BRA) 10.94 DEF. Matheus Navarro (BRA) 9.63, Caina Souza (BRA) 5.30, Saulo Sabbagh (BRA) 2.36



HEAT 15: Michael Rodrigues (BRA) 15.70 DEF. Cauã Costa (BRA) 11.90, Ryan Kainalo (BRA) 9.03, Samuel Joca (BRA) 9.00



HEAT 15: Michael Rodrigues (BRA) 15.70 DEF. Cauã Costa (BRA) 11.90, Ryan Kainalo (BRA) 9.03, Samuel Joca (BRA) 9.00



HEAT 16: Rodrigo Saldanha (BRA) 12.00 DEF. Lucas Vicente (BRA) 9.20, Giovani Pontes (BRA) 9.03, Roberto Araki (CHL) 8.23



ROUND OF 32 MASCULINO

HEAT 1: Jadson Andre (BRA) 11.33 DEF. Lucas Silveira (BRA) 10.50, Rafael Barbosa (BRA) 7.80, Alex Ribeiro (BRA) 6.70



HEAT 2: Gabriel Klaussner (BRA) 11.23 DEF. Luã da Silveira (BRA) 9.76, Rafael Teixeira (BRA) 8.43, Luiz Fernando Neiva Da Silva (BRA) 7.33



HEAT 3: Weslley Dantas (BRA) 12.57 DEF. Peterson Crisanto (BRA) 8.57, Krystian Kymerson (BRA) 7.90, Alan Donato (BRA) 6.10



HEAT 4: Mateus Sena (BRA) 12.60 DEF. Rickson Falcao (BRA) 11.50, Heitor Mueller (BRA) 11.10, Lucas Haag (BRA) 10.97



HEAT 5: Matheus Neves (BRA) 12.93 DEF. Luan Wood (BRA) 10.86, Santiago Muniz (ARG) 10.04, Philippe Neves (BRA) 8.37



HEAT 6: Douglas Silva (BRA) 16.73 DEF. Alonso Correa (PER) 13.03, Pablo Gabriel Da Silva (BRA) 12.33, Guilherme Lemos (BRA) 9.23



HEAT 7: Igor Moraes (BRA) vs. Caio Costa (BRA) vs. Cauã Costa (BRA) vs. Lucas Vicente (BRA)



HEAT 8: Kailani Renno (BRA) vs. Matheus Navarro (BRA) vs. Michael Rodrigues (BRA) vs. Rodrigo Saldanha (BRA)



ROUND OF 16 MASCULINO

HEAT 1: Jadson Andre (BRA) vs. Peterson Crisanto (BRA) vs. Gabriel Klaussner (BRA) vs. Rickson Falcao (BRA)



HEAT 2: Weslley Dantas (BRA) vs. Lucas Silveira (BRA) vs. Mateus Sena (BRA) vs. Luã da Silveira (BRA)



HEAT 3: Matheus Neves (BRA) vs. Douglas Silva (BRA)



HEAT 4: Luan Wood (BRA) vs. Alonso Correa (PER)



ROUND OF 24 FEMININO

HEAT 1: Daniella Rosas (PER) 9.77 DEF. Aurora Ribeiro (BRA) 8.70, Isabela Saldanha (BRA) 6.23



HEAT 2: Kiany Hyakutake (BRA) 6.60 DEF. Maria Eduarda Cesar (BRA) 6.20, Ana Gabriela Dagostini (BRA) 3.87, Paula Gabrielly Custodio (BRA) 3.57



HEAT 3: Sophia Medina (BRA) 7.94 DEF. Bella Mayara (BRA) 4.73, Yanca Costa (BRA) 3.53, Kayane Reis (BRA)



HEAT 4: Alexia Monteiro (BRA) 9.60 DEF. Juliana Meneguel (BRA) 5.70, Laiz Costa (BRA) 5.47, Francine Nery (BRA) 2.34



ROUND OF 16 FEMININO

HEAT 1: Laura Raupp (BRA) vs. Alice Pitanga (BRA) vs. Daniella Rosas (PER) vs. Maria Eduarda Cesar (BRA)



HEAT 2: Catalina Zariquiey (PER) vs. Isabelle Nalu (BRA) vs. Aurora Ribeiro (BRA) vs. Kiany Hyakutake (BRA)



HEAT 3: Silvana Lima (BRA) vs. Luara Mandelli (BRA) vs. Sophia Medina (BRA) vs. Juliana Meneguel (BRA)



HEAT 4: Taina Hinckel (BRA) vs. Julia Nicanor (BRA) vs. Bella Mayara (BRA) vs. Alexia Monteiro (BRA)



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta