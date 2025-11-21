Segundo dia de etapa da WSL no ES tem show de aéreos, emoção e capixabas eliminados

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:14
Dando continuidade na competição masculina, com condições melhores em relação ao primeiro dia, a sexta-feira começou com o Round dos 64 e estreia dos atletas pré-classificados. Em sequência, as seis primeiras baterias do Round dos 32 também entraram na água na quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, que vale 4.000 pontos para o ranking do Qualifying Series (QS) sul-americano. O dia, que começou bom, terminou ruim para os surfistas capixabas. Todos acabaram eliminados nas respectivas baterias da tarde.
A próxima chamada está programada para este sábado (21), às 6h30, para possível início às 7h, com a continuação do Round dos 32 Masculino e retorno da competição feminina.
Para fechar com chave de ouro a sexta-feira de competição, o surfista Douglas Silva (BRA) reservou o melhor para o final. Na sexta bateria do Round dos 32 Masculino e último confronto do dia, ‘Dodô’, atualmente considerado um dos surfistas mais completos do país, levou o público local às alturas com um show de aéreos. Demonstrando um repertório completo em um mar que apresentava difíceis condições, o atleta fez a melhor performance do evento.
'Dodô' não apenas venceu a bateria, mas quebrou todos os recordes do campeonato ao registrar o maior somatório (16.73) e as maiores notas da competição. Ao longo dos 25 minutos de bateria, ele emplacou nada menos que quatro notas acima dos 7.00 pontos, sendo duas delas na faixa da excelência: um 8.33 e um 8.40. Sua inteligência e determinação, garantiram sua passagem para a próxima fase, colocando o surfista como um forte candidato ao título inédito.
“Eu tô bem feliz com meu surfe e tô realmente muito focado. Eu sei que é um passo de cada vez, em cada bateria eu entro dando tudo de mim, e essa bateria não foi diferente. Antes de entrar eu estava ali com meu coach Alan e a gente bolou umas estratégias e deu tudo certo. Mas, essa foi só mais uma bateria, foi feito o que tinha que ser feito. Agora, é virar a página desse caderno aí, porque já vai ter o próximo round e a gente sabe que as baterias vão ser sinistras”, relatou o atleta.
Sobre estar cada vez mais próximo de realizar o sonho de entrar para a elite mundial, Silva também comentou: “Me sinto preparado para o Challenger Series, para estar em qualquer lugar e com muita tranquilidade, é isso que me deixa bem. Primeiro a gente começa aqui para depois chegar lá. É meu sonho e eu estou trabalhando bastante para isso. Agradeço aos meus patrocinadores e a apoiadores por acreditarem no meu sonho”.
Os surfistas Jadson André (BRA), Weslley Dantas (BRA) e Douglas Silva (BRA), foram os destaques desta sexta-feira do evento. Os três surfistas, que iniciaram suas trajetórias no Round dos 64 Masculino, venceram as duas baterias que disputaram no dia de hoje e estão classificados para as Oitavas de Final da competição.
O primeiro a se classificar foi Jadson André, que conseguiu a primeira colocação em uma bateria extremamente perigosa, contra Alex Ribeiro (BRA) e Lucas Silveira (BRA), dois surfistas muito experientes, e Rafael Barbosa (BRA), jovem promessa brasileira. Apesar das fracas ondulações durante a primeira bateria do Round dos 32, o potiguar conseguiu encontrar uma oportunidade logo no início do confronto e abriu seu somatório com a maior nota da bateria (6.50), garantido a liderança até a buzina final.
Veja os melhores registros do 2º dia de competição na Praia d'Ulé, em Guarapari
Após conseguir colocar todas as suas estratégias em prática, Jadson comentou sobre a importância de estar bem preparado para encarar situações como essa: “Aconteceu mais ou menos da forma que eu esperava, as ondas estão mais difíceis, agora é um momento muito delicado do mar. Eu dei muita sorte que aquela primeira onda da bateria e, praticamente, a única onda boa, foi a primeira que eu peguei. Consegui um 6.50 que me deixou com uma vantagem muito boa nos minutos restantes de bateria. Então, quando eu escutei a nota, fiquei bastante ativo para poder pegar um backup”.
“Competição não é apenas sobre o surfe, é também sobre estratégia. Eu não sou nenhum gênio. Eu concluí o Ensino Médio e desde os 11 anos de idade eu participo de competições. Então, quero aproveitar essa oportunidade para dizer que estudar é importante. Eu vejo como isso afeta alguns atletas na hora de pensar durante as baterias. É um assunto bem delicado, mas eu vejo muitos pais hoje em dia querendo tirar os filhos mais cedo da escola só para surfar, e acho que isso está totalmente errado. Quando você estuda e conclui a escola, você ganha algo que ninguém nunca vai conseguir tirar de você e que vai te ajudar muito, em tudo o que você for fazer na vida. Os atletas mais incríveis em todos os esportes são gênios. Molecada, bora estudar!”, finalizou.
Depois, Weslley Dantas, o atual líder do ranking QS South America, deu um passo gigantesco em Guarapari (ES), rumo à classificação para a próxima temporada do Challenger Series (CS), divisão de acesso à elite do surfe mundial. Com a eliminação dos surfistas locais na competição masculina, ‘King’ Dantas, que já acumula duas vitórias em etapas do QS neste ano, se torna o principal favorito para conquistar os 4.000 pontos da penúltima etapa do Circuito.
Em sua bateria do Round dos 32, a performance do surfista foi marcada pela tranquilidade, boa leitura e execuções potentes, com manobras agressivas, aéreos e sólidas finalizações. Conectado, do início ao fim, com sua prancha e com o mar, ‘King’ superou adversários de peso, Peterson Crisanto (BRA), Alan Donato (BRA) e o capixaba Krystian Kymerson (BRA), para garantir as duas vitórias e a sua permanência na competição.
“Aqui tem quatro picos de onda, um na frente do campeonato, um no meio e dois mais distantes, então, eu foquei em cair ali entre esses quatro picos e fazer um teste em cada sessão. Aí, na segunda e na terceira sessão eu consegui soltar meu surfe e peguei as duas melhores ondas. O mar tá pequeno, mas tem boas ondulações e consegui dar meus aéreos ali, foi bem legal. A bateria foi difícil, meus oponentes surfaram muito. Fico feliz em ter passado em primeiro e de estar fazendo bons resultados”, celebrou Weslley após a sua segunda vitória do dia.
Surfando pela primeira vez na competição, o atleta capixaba e Embaixador da Etapa BB Seguros - Guarapari/ES, Rafael Teixeira (BRA), viveu um momento emocionante ao conseguir a virada no último minuto da terceira bateria do Round de 64 Masculino.
Para avançar no campeonato, Rafael precisava de uma nota superior a 6.26 pontos, entretanto, com a maré enchendo, as ondulações reduziram consideravelmente na segunda metade da bateria. Dessa forma, o surfista local conseguiu a virada apenas no minuto final, encerrando a sua performance com um combo de quatro manobras sólidas, e garantindo a segunda maior nota do dia (7.50) e saltando direto para a primeira colocação.
Após mostrar todo o seu potencial na Praia d’Ulé, o capixaba comemorou a vitória ao lado de seu adversário e amigo, Lucas Silveira (BRA), e fechou sua participação com uma entrevista, sem conseguir segurar as lágrimas, para a transmissão ao vivo da World Surf League (WSL) e do portal Terra.
"Nossa, eu pedi muito dentro d’água, sabia que se viesse a onda eu poderia fazer. Eu venho surfar muito aqui, me dedico muito, e Deus me abençoou com essa onda", disse Rafael, emocionado.
O profissional, que há mais de 15 anos investe em sua carreira, reservou esse momento para enaltecer e agradecer a comunidade capixaba pela presença e apoio neste evento inédito. Mais do que um resultado, essa vitória também simboliza o orgulho do atleta local em representar o Espírito Santo e o desenvolvimento da modalidade na região.
"A gente vê muito isso em Saquarema, o público torcendo para os brasileiros. A gente sonha sempre em ter essa oportunidade de ver a torcida vibrando por nós. Meu objetivo era não decepcionar o pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui representando o meu estado, um estado que é muito carente no mundo do surfe. Nós temos poucos atletas no cenário nacional e mundial, então, ter um evento desses aqui em casa é muito especial. Eu quero me doar ao máximo e colocar todas as minhas energias para honrar bem esse evento", finalizou o capixaba.
Após protagonizar um dos momentos mais marcantes dessa etapa, Rafael Teixeira, junto aos seus conterrâneos, Luiz Neiva da Silva (BRA) e Krystian Kymerson (BRA), infelizmente se despediram da competição no Round dos 32 Masculino. Agora, a representação capixaba se mantém apenas na competição feminina, com Isabela Mayara (BRA) e Alice Pitanga (BRA).
A ação da competição feminina, neste sábado (22) está prevista para voltar, com o Round de 16, seguido do Round de 32. Grandes surfistas brasileiros, como , entrarão na água no terceiro dia de competição da Etapa BB Seguros - Guarapari/ES.
A promessa é para um dia cheio, com muita ação e show de surfe dentro d'água, não só pelos atletas, como também por veteranos da comunidade de surfistas do Espírito Santo. Após o final do dia de competição, será realizada a Tag Team Rocket 977 Legend, uma bateria de 40 minutos de duração para celebrar essa etapa inédita e a história do surfe capixaba.
Serão duas equipes de quatro atletas, uma com representantes da região de Vitória (ES) e a outra com representantes de Vila Velha (ES). A primeira equipe será composta pelo técnico Newton Miranda e pelos veteranos Renato Larica, Renato Barroso, Nelson Ferreira e Nenelson Perini. Já a segunda, terá Michel Grattz como técnico e as lendas Marcelo Frigini, Alexandre Coelho, Robson Barros e Leonardo Viana.
Além das demais atividades gratuitas, o bicampeão mundial e atleta da família BB, Filipe Toledo (BRA), marcará presença na Praia D’Ulé, neste sábado. O surfista é mais uma personalidade que vai prestigiar os atletas e a mais nova etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, além de realizar uma ação exclusiva.
A partir das 14h, Filipe vai participar de uma edição especial da Clínica de Surfe BB com as crianças locais, para incentivar ainda mais a prática da modalidade na região capixaba.
ROUND OF 64 MASCULINO
ROUND OF 32 MASCULINO
ROUND OF 16 MASCULINO
ROUND OF 24 FEMININO
ROUND OF 16 FEMININO
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o