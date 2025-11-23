Decisão no Ulé

Acompanhe as finais da etapa capixaba da WSL em Guarapari

Após três dias de baterias empolgantes, a competição chega ao último dia com as fases e semifinal e final nas chaves masculinas e feminina

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:09

É dia de decisão! Após passarem por baterias empolgantes nos três dias anteriores, os surfistas caem na água pela última vez para a disputa das semifinais e finais nas chaves masculina e feminina neste domingo, na Praia d'Ulé, em Guarapari. O Inédito o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 chega aos momentos definições e você acompanha aqui ao vivo.

Confira abaixo as baterias de onde sairão os grandes campeões:

SEMIFINAIS FEMININO

HEAT 1: Isabelle Nalu (BRA) vs. Laura Raupp (BRA)



HEAT 2: Silvana Lima (BRA) vs. Sophia Medina (BRA)



SEMIFINAIS MASCULINO

HEAT 1: Gabriel Klaussner (BRA) vs. Jadson Andre (BRA)



HEAT 2: Rodrigo Saldanha (BRA) vs. Michael Rodrigues (BRA)



