Acompanhe as finais da etapa capixaba da WSL em Guarapari

Após três dias de baterias empolgantes, a competição chega ao último dia com as fases e semifinal e final nas chaves masculinas e feminina

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:09

É dia de decisão! Após passarem por baterias empolgantes nos três dias anteriores, os surfistas caem na água pela última vez para a disputa das semifinais e finais nas chaves masculina e feminina neste domingo, na Praia d'Ulé, em Guarapari. O Inédito o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 chega aos momentos definições e você acompanha aqui ao vivo.

Confira abaixo as baterias de onde sairão os grandes campeões:

SEMIFINAIS FEMININO

  • HEAT 1: Isabelle Nalu (BRA) vs. Laura Raupp (BRA)
  • HEAT 2: Silvana Lima (BRA) vs. Sophia Medina (BRA)

SEMIFINAIS MASCULINO

  • HEAT 1: Gabriel Klaussner (BRA) vs. Jadson Andre (BRA)
  • HEAT 2: Rodrigo Saldanha (BRA) vs. Michael Rodrigues (BRA)

