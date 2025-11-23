Acompanhe as finais da etapa capixaba da WSL em Guarapari

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:09
É dia de decisão! Após passarem por baterias empolgantes nos três dias anteriores, os surfistas caem na água pela última vez para a disputa das semifinais e finais nas chaves masculina e feminina neste domingo, na Praia d'Ulé, em Guarapari. O Inédito o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 chega aos momentos definições e você acompanha aqui ao vivo.
Confira abaixo as baterias de onde sairão os grandes campeões:
SEMIFINAIS FEMININO
SEMIFINAIS MASCULINO
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o