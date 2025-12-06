Hora da verdade

Finais da Taça EDP das Comunidades 2025 estão definidas

Após dia de jogos sob forte calor, equipes do masculino e do feminino garantiram vaga na grande final, que acontece no próximo sábado (13), na Serra, com transmissão exclusiva em A Gazeta

Breno Coelho Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 17:55

Semifinais da Taça EDP das Comunidades foram marcadas por disputas acirradas em meio ao calor Crédito: Breno Coelho

Após um dia de muito calor e disputas quentes, os finalistas da Taça EDP das Comunidades 2025 foram definidos neste sábado (6). No campo do bairro Eldorado, Serra, as equipes de Nova Almeida e Adalberto Simão Nader, no masculino, e Vale Encantado e Bairro da Penha, no feminino, se classificaram para a decisão.

Agora as equipes se preparam para a grande final, que acontece no próximo sábado, dia 13 de dezembro, no Camp Nou de Barcelona, na Serra, com transmissão exclusiva das partidas em A Gazeta.

COMO FORAM AS PARTIDAS

O duelo que abriu o dia de competição foi entre o atual campeão do masculino, Nova Almeida (Serra), e Santana (Cariacica). Os detentores do título abriram 3 a 0 e parecia que seria uma partida fácil. No entanto, Santana fez dois gols no segundo tempo quase empatou o jogo. Apesar do susto, Nova Almeida marcou o quarto no fim da partida e liquidou a fatura

O treinador da equipe, Daniel de Souza, explicou que a equipe baixou a concentração ao abrir 3 a 0 e deixou o adversário reagir. “A gente não pode subestimar o adversário. Qualquer oportunidade eles crescem e voltam pro jogo, mas mesmo assim conseguimos achar um gol no final da partida para sair com a classificação”, analisou.

A segunda partida foi entre Vale Encantado (Vila Velha) e Andorinhas (Vitória), pelo feminino. O jogo foi eletrizante, com a equipe de Vila Velha saindo atrás no placar, virando com um gol olímpico e sofrendo o empate no fim. A decisão ficou para os pênaltis e Vale Encantado saiu vitorioso.

Malison, treinador de Vale Encantado, destacou a garra da equipe para sair com a vitória. “Só tenho que agradecer a elas por entregar o que eu pedi, que foi vontade, e quem viu o jogo sabe que isso não faltou por parte delas, mesmo atrás do placar não deixaram de correr”.

Logo depois, foi a vez de Adalberto Simão Nader (Guarapari) e São Torquato (Vila Velha entrarem em campo pela segunda semifinal do masculino. A equipe de Guarapari demonstrou amplo domínio da partida e abriu 2 a 0. São Torquato até ensaiou uma reação diminuindo o placar, mas tomou um banho de água fria e logo depois sofreu o terceiro gol. Ainda houve tempo para mais um gol da equipe de Vila Velha, de pênalti, mas ficou por isso mesmo.

“Entramos com mais vontade, com uma equipe mais técnica, procuramos nos impor em alguns lances e conseguimos nosso grande objetivo que era ir para a grande final”, destacou Ailton Ferreira, treinador de Adalberto Simão Nader.

Fechando o dia, as equipes femininas de Bairro da Penha e Goiabeiras, ambas de Vitória, entraram em campo. Demonstrando ampla superioridade, o time de Bairro da Penha abriu 3 a 0 no placar e dominou completamente a partida. Goiabeiras só teve forças para marcar o gol de honra em cobrança de pênalti.

Para Thiago Torezani, comandante de Bairro da Penha, o calor igualou a partida por alguns minutos e levou a equipe a cometer erros, mas que depois suas comandadas conseguiram impor seu jogo. “Dominamos a partida inteira, alguns erros foram normais devido ao cansaço, mas acredito que o saldo foi positivo”, destacou.

RESULTADOS DAS PARTIDAS Masculino - Nova Almeida 4 x 2 Santana

- Adalberto Simão Nader 3 x 2 São Torquato Feminino

- Vale Encantado 2 (2) x (1) 1 Andorinhas

- Bairro da Penha 3 x 1 Goiabeiras



GRANDE FINAL

Agora as equipes se preparam para a disputa da grande final, que acontece no próximo sábado (13), a partir das 8h, no Camp Nou de Barcelona, na Serra, com transmissão exclusiva em A Gazeta. Cada um dos campeões receberá uma premiação de 12 mil reais, que por regulamento serão revertidos para compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

