Home
>
Taça EDP das Comunidades
>
Quartas de final da Taça EDP das Comunidades agitam Vitória neste sábado

Quartas de final da Taça EDP das Comunidades agitam Vitória neste sábado

Campo de Andorinhas será o palco para meninos e meninas mostrarem talento e raça em busca de vagas nas semifinais da competição

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:06

Campo do Itararé, em Vitória, recebeu equipes de diferentes pontos da Região Metropolitana neste sábado (22)
Campo do Itararé, em Vitória, recebeu equipes de diferentes pontos da Região Metropolitana no último sábado (22) Crédito: João Barbosa

Falta pouco para o Espírito Santo conhecer o bairro campeão da Taça EDP das Comunidades 2025. Já na reta final da competição, meninos e meninas de toda a Grande Vitória entram em campo neste sábado (29) para a disputa das quartas de final.

Recomendado para você

Campo de Andorinhas será o palco para meninos e meninas mostrarem talento e raça em busca de vagas nas semifinais da competição

Quartas de final da Taça EDP das Comunidades agitam Vitória neste sábado

Em um dia de muito calor em Vitória, atletas deram o melhor de si para garantir o carimbo no passaporte para a próxima fase do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo

Com muita emoção e pênaltis, classificados para as quartas de final da Taça EDP estão definidos

Hiago Ribeiro, de 17 anos, garantiu o primeiro carimbo no passaporte após chamar a atenção da Confederação Brasileira de Surdos com o desempenho na última edição da Taça

Ex-atleta da Taça EDP representa o Brasil nas Surdolimpíadas no Japão

O palco das quartas será o Campo de Andorinhas, em Vitória. A partir de 8h, 16 times — 8 no masculino e 8 no feminino — entram no gramado para manter vivo o sonho do título.

Confira as partidas!

  • 8h — São Geraldo 2 x Santana (masculino)
  • 9h — Vale Encantado x Jesus de Nazareth (feminino)
  • 10h — Adalberto Simão Nader x Mucuri (masculino)
  • 11h — Goiabeiras x Kubitschek (feminino)

  • 13h — Ibes x São Torquato (masculino)
  • 14h — Bairro da Penha x Serra Dourada (feminino)
  • 15h — Nova Almeida x Planalto Serrano (masculino)
  • 16h — Nova Rosa da Penha x Andorinhas (feminino)

As equipes das quartas chegaram à nova fase da competição após um fim de semana agitado com jogos no Campo de Itararé, também na Capital. No último sábado (22), os times masculinos protagonizaram uma série de disputas de pênaltis emocionantes. Das oito partidas das oitavas de final, seis só foram definidas após as cobranças na marca da cal.

No feminino, as meninas tiveram um período maior de descanso e preparação para as quartas, já que, pelo número de participantes, avançam direto para a fase atual da Taça.

Leia mais

Imagem - Ex-atleta da Taça EDP representa o Brasil nas Surdolimpíadas no Japão

Ex-atleta da Taça EDP representa o Brasil nas Surdolimpíadas no Japão

Todos os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos por meio do aplicativo oficial da Taça, disponível para iOS e Android.

Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025

➣ 29/11 — Quartas de Final
➣ 6/12 — Semifinais
➣ 13/12 — Finais (com transmissão ao vivo em A Gazeta)

Premiação recheada

Após a maratona de jogos, a Taça EDP das Comunidades vai garantir R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

Leia mais

Imagem - Corrida com percurso de Vila Velha à Vitória vai reunir 7 mil atletas

Corrida com percurso de Vila Velha à Vitória vai reunir 7 mil atletas

Imagem - Capixabas são medalhistas em campeonato brasileiro master de vôlei de praia

Capixabas são medalhistas em campeonato brasileiro master de vôlei de praia

Imagem - Atletas do Iate Clube do Espírito Santo são campeões brasileiros de Vela

Atletas do Iate Clube do Espírito Santo são campeões brasileiros de Vela

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Transmissão Taça EDP

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais