Fase decisiva

Quartas de final da Taça EDP das Comunidades agitam Vitória neste sábado

Campo de Andorinhas será o palco para meninos e meninas mostrarem talento e raça em busca de vagas nas semifinais da competição

João Barbosa Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:06

Campo do Itararé, em Vitória, recebeu equipes de diferentes pontos da Região Metropolitana no último sábado (22) Crédito: João Barbosa

Falta pouco para o Espírito Santo conhecer o bairro campeão da Taça EDP das Comunidades 2025. Já na reta final da competição, meninos e meninas de toda a Grande Vitória entram em campo neste sábado (29) para a disputa das quartas de final.

O palco das quartas será o Campo de Andorinhas, em Vitória. A partir de 8h, 16 times — 8 no masculino e 8 no feminino — entram no gramado para manter vivo o sonho do título.

Confira as partidas!

8h — São Geraldo 2 x Santana (masculino)

São Geraldo 2 x Santana (masculino) 9h — Vale Encantado x Jesus de Nazareth (feminino)



Vale Encantado x Jesus de Nazareth (feminino) 10h — Adalberto Simão Nader x Mucuri (masculino)



Adalberto Simão Nader x Mucuri (masculino) 11h — Goiabeiras x Kubitschek (feminino)





Goiabeiras x Kubitschek (feminino) 13h — Ibes x São Torquato (masculino)



Ibes x São Torquato (masculino) 14h — Bairro da Penha x Serra Dourada (feminino)



Bairro da Penha x Serra Dourada (feminino) 15h — Nova Almeida x Planalto Serrano (masculino)



Nova Almeida x Planalto Serrano (masculino) 16h — Nova Rosa da Penha x Andorinhas (feminino)



As equipes das quartas chegaram à nova fase da competição após um fim de semana agitado com jogos no Campo de Itararé, também na Capital. No último sábado (22), os times masculinos protagonizaram uma série de disputas de pênaltis emocionantes. Das oito partidas das oitavas de final, seis só foram definidas após as cobranças na marca da cal.

No feminino, as meninas tiveram um período maior de descanso e preparação para as quartas, já que, pelo número de participantes, avançam direto para a fase atual da Taça.

Todos os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos por meio do aplicativo oficial da Taça, disponível para iOS e Android.

Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 29/11 — Quartas de Final

➣ 6/12 — Semifinais

➣ 13/12 — Finais (com transmissão ao vivo em A Gazeta)



Premiação recheada

Após a maratona de jogos, a Taça EDP das Comunidades vai garantir R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

