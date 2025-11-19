Voando alto

Ex-atleta da Taça EDP representa o Brasil nas Surdolimpíadas no Japão

Hiago Ribeiro, de 17 anos, garantiu o primeiro carimbo no passaporte após chamar a atenção da Confederação Brasileira de Surdos com o desempenho na última edição da Taça

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:05

Hiago Ribeiro, ex-atleta da Taça EDP das Comunidades e jogador da seleção brasileira de futebol de surdos Crédito: Divulgação/CBDS

Natural de Guarapari, o atleta Hiago Ribeiro, de 17 anos, representa o Brasil e o Espírito Santo na Surdolimpíadas de Verão 2025 em Tóquio, no Japão. O evento esportivo, considerado um dos mais importantes para pessoas com deficiência (PCDs), começou na última semana e vai até 26 de novembro com a participação de cerca de 3 mil atletas de quase 80 países.

Hiago, que é surdo desde o nascimento, vestiu a camisa da Taça EDP das Comunidades em 2024, quando atuou como atacante da equipe de Muquiçaba, de Guarapari. Após uma reportagem de A Gazeta sobre o desempenho do atleta na competição, a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) entrou em contato com o jovem e fez o convite.

A resposta não poderia ser diferente. Em fevereiro deste ano, Hiago e a família começaram a preparação para a viagem até a Terra do Sol Nascente. Com campanhas nas redes sociais para arcar com parte dos custos e organizando a documentação necessária, o capixaba embarcou rumo a Tóquio para defender as cores da seleção brasileira da categoria ao lado de outros 18 jogadores.

Por lá, estreou com um gol no empate por 2 a 2 contra a França, venceu a seleção do Uzbequistão por 6 a 1 — com direito à assistência — e, agora, se prepara para enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final da competição internacional.

Em uma mensagem enviada diretamente do Japão, Hiago detalhou os objetivos com a nova oportunidade. “Me sinto feliz e emocionado em vestir a camisa da seleção brasileira. Meu plano é conquistar a medalha e trazer o ouro para minha família. Se Deus quiser, vamos ser campeões. Vou jogar com muita raça e espero que dê tudo certo”, comentou o atleta em vídeo enviado para A Gazeta.

Mesmo a mais de 16 mil quilômetros de distância, Fabrício Gaigher, pai de Hiago, destaca o sentimento de ver o jovem conquistando novos espaços com o esporte. “Nós estamos muito felizes e gratos a Deus. Esperamos que ele possa representar muito bem a comunidade surda”, diz.

Ele conta que, após a participação na Taça EDP das Comunidades em 2024, Hiago chamou a atenção da delegação brasileira, que fez contato para marcar um teste presencial em São Paulo. “Os maiores desafios foram os valores e a série de documentos necessários, além de exames médicos. Apesar de tudo, agora temos muitas alegrias e muita gratidão a todos que nos ajudaram com essa conquista”, conta o pai

Hiago também veste a camisa da seleção com a equipe de futsal Crédito: Divulgação/CBDS

Segundo o Ministério do Esporte, as Surdolimpíadas (deaf + olympics = Deaflympics, em inglês) reúnem eventos multiesportivos para atletas surdos a cada quatro anos e é organizada pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD).

Edição de caráter histórico que celebra o centenário das Surdolimpíadas, a de 2025 marca a estreia do Japão como sede dos Jogos de Verão. Os jogos são caracterizados por acesso à informação e comunicação visual, com a utilização de luzes de largada e bandeiras, bem como a Língua Internacional de Sinais.

Para participar, os atletas precisam atender aos seguintes critérios: devem ter uma perda auditiva mínima de pelo menos 55 dB* no melhor ouvido, sem o uso de aparelhos auditivos e estarem registrados na confederação de desportos de surdos de cada país, atendendo aos requisitos de participação, incluindo recordes e classificação.

Trajetória vitoriosa

Quando conversou com A Gazeta na última edição da Taça EDP, Hiago contou que encontrou no futebol uma forma de expressão, superação e inclusão social. Até aqui, entre as conquistas do jovem, estão mais de treze troféus em campeonatos regionais de futebol e de futsal como Copa Fair Play, Copa Grande Vitória, Guaraverão, Copa do Brasil de Futsal e Campeonato Mineiro de Futsal.

Na Taça EDP, porém, o título não chegou. Em 2024, A equipe de Muquiçaba foi eliminada nas oitavas de final pelo time de Nova Almeida, que veio a ser o campeão da última edição. Ainda assim, a derrota não desanimou o atleta.

O futebol é minha paixão. É isso que respiro todos os dias. Para mim é tranquilo estar com os ouvintes, já que não me sinto excluído em momento algum, pelo contrário Hiago Ribeiro Ex-atleta da Taça EDP das Comunidades e jogador da Seleção Brasileira de Surdos

