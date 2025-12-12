Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2025

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:40
Chegou a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2025. Após uma série de jogos envolvendo mais de 40 bairros e mais de cinco mil atletas de toda a Grande Vitória, a decisão do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo acontece na manhã deste sábado (13), no Camp Nou, em Barcelona, na Serra.
Na final feminina, marcada para 8h, Vale Encantado e Bairro da Penha, que defende o título de 2024, fazem o duelo entre Vila Velha e Vitória.
Trajetória das finalistas
BAIRRO DA PENHA:
Fase de grupos: 1º colocado do Grupo B;
Quartas de final: venceu Serra Dourada (Serra) por W.O após ausência das adversárias;
Semifinal: venceu Goiabeiras (Vitória) por 3 a 1.
VALE ENCANTADO:
Fase de grupos: 1º colocado do Grupo A;
Quartas de final: venceu Jesus de Nazareth (Vitória) por 5 a 1;
Semifinal: venceu Andorinhas (Vitória) por 2 a 1 nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.
Já na decisão masculina, que acontece às 9h30, Adalberto Simão Nader e Nova Almeida representam, respectivamente, Guarapari e Serra na busca pelo troféu. Assim como do lado feminino, o jogo conta com um equilíbrio nas campanhas e tem Nova Almeida como defensora do título do ano passado.
Trajetória dos finalistas
NOVA ALMEIDA:
Fase de grupos: 2º colocado no Grupo B;
Oitavas de final: venceu Jardim Carapina (Serra) por 3 a 2 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar; Quartas de final: venceu Planalto Serrano (Serra) por 2 a 1 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar; Semifinal: venceu Santana (Cariacica) por 4 a 2.
ADALBERTO SIMÃO NADER:
Fase de grupos: 2º colocado do Grupo F;
Oitavas de final: venceu Nova Rosa da Penha (Cariacica) por 5 a 4 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar;
Quartas de final: venceu Mucuri (Cariacica) por 2 a 0;
Semifinal: venceu São Torquato (Vila Velha) por 3 a 2.
