Home
>
Taça EDP das Comunidades
>
Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2025

Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2025

Decisão acontece na manhã deste sábado (13), a partir de 8h, no Camp Nou, em Barcelona, na Serra. Vale Encantado e Bairro da Penha se enfrentam no feminino, e Adalberto Simão Nader e Nova Almeida duelam no masculino pelo título da competição

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:40

Chegou a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2025. Após uma série de jogos envolvendo mais de 40 bairros e mais de cinco mil atletas de toda a Grande Vitória, a decisão do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo acontece na manhã deste sábado (13), no Camp Nou, em Barcelona, na Serra.

Recomendado para você

Decisão acontece na manhã deste sábado (13), a partir de 8h, no Camp Nou, em Barcelona, na Serra. Vale Encantado e Bairro da Penha se enfrentam no feminino, e Adalberto Simão Nader e Nova Almeida duelam no masculino pelo título da competição

Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2025

A poucos passos do troféu, da premiação de R$ 24 mil e das medalhas que prestigiam os campeões e atletas em destaque, as equipes fazem ajustes finais para a decisão

Grande final da Taça EDP das Comunidades é neste sábado (13) na Serra

Após dia de jogos sob forte calor, equipes do masculino e do feminino garantiram vaga na grande final, que acontece no próximo sábado (13), na Serra, com transmissão exclusiva em A Gazeta

Finais da Taça EDP das Comunidades 2025 estão definidas

  • Acompanhe a transmissão ao vivo no vídeo acima com narração de Luca Lanes, comentários de Filipe Souza e reportagem de João Barbosa!

As finais

Na final feminina, marcada para 8h, Vale Encantado e Bairro da Penha, que defende o título de 2024, fazem o duelo entre Vila Velha e Vitória

Trajetória das finalistas

BAIRRO DA PENHA:

Fase de grupos: 1º colocado do Grupo B;
Quartas de final: venceu Serra Dourada (Serra) por W.O após ausência das adversárias;
Semifinal: venceu Goiabeiras (Vitória) por 3 a 1.

VALE ENCANTADO:

Fase de grupos: 1º colocado do Grupo A;
Quartas de final: venceu Jesus de Nazareth (Vitória) por 5 a 1;
Semifinal: venceu Andorinhas (Vitória) por 2 a 1 nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.

Já na decisão masculina, que acontece às 9h30, Adalberto Simão Nader e Nova Almeida representam, respectivamente, Guarapari e Serra na busca pelo troféu. Assim como do lado feminino, o jogo conta com um equilíbrio nas campanhas e tem Nova Almeida como defensora do título do ano passado.

Trajetória dos finalistas

NOVA ALMEIDA:

Fase de grupos: 2º colocado no Grupo B;
Oitavas de final: venceu Jardim Carapina (Serra) por 3 a 2 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar; Quartas de final: venceu Planalto Serrano (Serra) por 2 a 1 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar; Semifinal: venceu Santana (Cariacica) por 4 a 2.

ADALBERTO SIMÃO NADER:

Fase de grupos: 2º colocado do Grupo F;
Oitavas de final: venceu Nova Rosa da Penha (Cariacica) por 5 a 4 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar;
Quartas de final: venceu Mucuri (Cariacica) por 2 a 0;
Semifinal: venceu São Torquato (Vila Velha) por 3 a 2.

Leia mais

Imagem - Grande final da Taça EDP das Comunidades é neste sábado (13) na Serra

Grande final da Taça EDP das Comunidades é neste sábado (13) na Serra

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais