Taça EDP: definidos os semifinalistas no masculino e no feminino

Após partidas em Vitória, times se preparam para partidas decisivas no Campo de Eldorado, na Serra, palco da grande final da edição de 2024

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 13:18

Fase de quartas de final foi disputada no Campo de Andorinhas, em Vitória Crédito: João Barbosa

Apenas uma fase separa equipes de toda a Grande Vitória da decisão da Taça EDP das Comunidades 2025. Após duelos acirrados do início ao fim nas quartas, disputadas neste sábado (29) na Capital, as semifinais da competição estão definidas.

No páreo, três equipes de Vitória e uma de Vila Velha vão em busca da classificação para a grande final no feminino. No masculino, Serra, Cariacica, Guarapari e Vila Velha têm um representante em cada um dos confrontos das semis.

Vale Encantado (Vila Velha) x Andorinhas (Vitória)

Nova Almeida (Serra) x Santana (Cariacica)

Adalberto Simão Nader (Guarapari) x São Torquato (Vila Velha)



Com os confrontos definidos, as equipes têm pouco menos de uma semana de preparação. Os duelos das semifinais estão marcados para o próximo sábado (6), no Campo de Eldorado, na Serra, palco da decisão da edição de 2024, quando Nova Almeida e Bairro da Penha saíram campeões no masculino e no feminino, respectivamente.

* Os horários e sequência das partidas serão disponibilizados às equipes ao longo da semana pela organização da competição.

Veja os resultados das quartas

Vale Encantado 5 x 1 Jesus de Nazareth

Goiabeiras 4 x 1 Kubitschek

Bairro da Penha 2 x 0 Serra Dourada (W.O por ausência da equipe serrana)

Nova Rosa da Penha 0 x 2 Andorinhas





São Geraldo II 0 x 1 Santana

Adalberto Simão Nader 2 x 0 Mucuri

Ibes 1 (2) x (3) 1 São Torquato (decisão nos pênaltis)

Nova Almeida 0 (2) x (1) 0 Planalto Serrano (decisão nos pênaltis)



Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 6/12 — Semifinais

➣ 13/12 — Finais (com transmissão ao vivo em A Gazeta)



Premiação recheada

Após a maratona de jogos, a Taça EDP das Comunidades vai garantir R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

