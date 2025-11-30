Home
Taça EDP: definidos os semifinalistas no masculino e no feminino

Após partidas em Vitória, times se preparam para partidas decisivas no Campo de Eldorado, na Serra, palco da grande final da edição de 2024

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 13:18

Fase de quartas de final foi disputada no Campo de Andorinhas, em Vitória
Fase de quartas de final foi disputada no Campo de Andorinhas, em Vitória Crédito: João Barbosa

Apenas uma fase separa equipes de toda a Grande Vitória da decisão da Taça EDP das Comunidades 2025. Após duelos acirrados do início ao fim nas quartas, disputadas neste sábado (29) na Capital, as semifinais da competição estão definidas.

Campo de Andorinhas será o palco para meninos e meninas mostrarem talento e raça em busca de vagas nas semifinais da competição

Quartas de final da Taça EDP das Comunidades agitam Vitória neste sábado

Em um dia de muito calor em Vitória, atletas deram o melhor de si para garantir o carimbo no passaporte para a próxima fase do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo

Com muita emoção e pênaltis, classificados para as quartas de final da Taça EDP estão definidos

No páreo, três equipes de Vitória e uma de Vila Velha vão em busca da classificação para a grande final no feminino. No masculino, Serra, Cariacica, Guarapari e Vila Velha têm um representante em cada um dos confrontos das semis.

Confira as partidas!

  • FEMININO:

    Vale Encantado (Vila Velha) x Andorinhas (Vitória)
    Bairro da Penha (Vitória) x Goiabeiras (Vitória)

  • MASCULINO

    Nova Almeida (Serra) x Santana (Cariacica)
    Adalberto Simão Nader (Guarapari) x São Torquato (Vila Velha)

Com os confrontos definidos, as equipes têm pouco menos de uma semana de preparação. Os duelos das semifinais estão marcados para o próximo sábado (6), no Campo de Eldorado, na Serra, palco da decisão da edição de 2024, quando Nova Almeida e Bairro da Penha saíram campeões no masculino e no feminino, respectivamente.

* Os horários e sequência das partidas serão disponibilizados às equipes ao longo da semana pela organização da competição.

➡️CONFIRA AQUI A COBERTURA COMPLETA DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES

Veja os resultados das quartas

  • FEMININO

    Vale Encantado 5 x 1 Jesus de Nazareth
    Goiabeiras 4 x 1 Kubitschek
    Bairro da Penha 2 x 0 Serra Dourada (W.O por ausência da equipe serrana)
    Nova Rosa da Penha 0 x 2 Andorinhas

  • MASCULINO

    São Geraldo II 0 x 1 Santana
    Adalberto Simão Nader 2 x 0 Mucuri
    Ibes 1 (2) x (3) 1 São Torquato (decisão nos pênaltis)
    Nova Almeida 0 (2) x (1) 0 Planalto Serrano (decisão nos pênaltis)

Todos os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos por meio do aplicativo oficial da Taça, disponível para iOS e Android.

Calendário da Taça EDP das Comunidades 2025

➣ 6/12 — Semifinais
➣ 13/12 — Finais (com transmissão ao vivo em A Gazeta)

Premiação recheada

Após a maratona de jogos, a Taça EDP das Comunidades vai garantir R$ 24 mil em premiações, sendo R$ 12 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades capixabas.

Para os atletas, no masculino e no feminino, também estão previstas premiações para artilheiros e goleiros menos vazados, com um troféu especial para cada um.

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios. Assim como nas últimas edições, ao final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Que Torcida é Essa!”, com um churrasco liberado para o bairro campeão entre as torcidas.

