Motorista de aplicativo é assaltado por três homens em Cariacica

Crime aconteceu na noite de sexta-feira (1º); suspeitos tentaram fugir com o carro, mas o motorista jogou uma pedra e eles bateram em uma árvore

Um motorista de aplicativo foi assaltado por três homens, na noite de sexta-feira (1), no bairro Campina Grande, em Cariacica . Os assaltantes tentaram levar o carro da vítima, mas bateram contra uma árvore. Os suspeitos conseguiram fugir. Segundo informações do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta , a corrida teria começado próximo ao Terminal de Campo Grande .

Durante o trajeto, já em Campina Grande, um dos homens, que estava sentado no banco de trás, colocou uma faca no pescoço do motorista. "Eu segurei o braço dele. Eles viram que eu estava mais forte. Então, eu desci do carro e eles puxaram o meu celular. Um deles veio com uma faca e eu me defendi", disse o motorista, que não quis ser identificado.