No Sul do ES

Homem ligado ao PCC é preso após operação policial em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com policiais, homem declarou ser ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), maior grupo de crime organizado de São Paulo

Um homem de 23 anos, foragido da Justiça, foi preso na madrugada desta sexta-feira (1), na localidade de Lajinha, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, o detido, que não teve o nome informado, confessou ser ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo.

Além de ter registros criminais, o homem, morador de Cachoeiro, possui condenação por roubo. A operação foi realizada de forma conjunta por militares do 3º Batalhão da PMES, em Alegre, e do 9º Batalhão, de Cachoeiro.

Ainda de acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, no momento da abordagem, o homem desobedeceu todas as ordens policiais, sendo necessário imobilizá-lo e algemá-lo. [