Mulher de 24 anos é morta por traficantes na porta de casa na Serra

A vítima, identificada como Érica Conceição Silva, levou um tiro. Ela era moradora da região de Nova Almeida e não tinha passagem pela polícia segundo vizinhos

Uma mulher de 24 anos foi morta a tiro por traficantes durante um ataque no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na noite de sexta-feira (1°). O caso foi registrado por volta das 22h após traficantes irem atacar rivais no bairro, mas, por não conseguirem vitimar nenhum oponente, acabaram atirando na jovem que estava na Avenida Beira-Rio, na frente da casa onde vivia com o marido.