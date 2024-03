Na cadeia

Dupla de moto em fuga atropela avó e neta bebê e acaba presa em Linhares

Mulher foi atingida com a neta de oito meses no carrinho de bebê; elas não correm risco de morte e criança já recebeu alta médica

3 min de leitura min de leitura

Suspeitos presos em flagrante: Mateus (esq.) e Lindemberg (dir.). (Divulgação/PCES)

Uma mulher e a neta dela, uma bebê de oito meses que estava no carrinho, foram atropeladas por dois indivíduos que estavam em uma moto, fugindo de uma perseguição da Polícia Militar no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo a PM, os dois suspeitos tentaram resistir à abordagem – um deles estava armado – mas acabaram presos. Eles foram identificados como Mateus Correia dos Santos, de 21 anos, e Lindemberg Moura de Oliveira, de 45.

Conforme boletim de ocorrência da PM, os policiais receberam a informação de que havia dois indivíduos em uma moto tentando assaltar pessoas que andavam pelo bairro Três Barras em horário considerado de pico, quando há grande movimentação de pedestres. Ao perceber a aproximação dos militares, a dupla iniciou fuga em direção ao bairro Conceição.

Com isso foi solicitado apoio de mais viaturas para realizarem um cerco aos suspeitos. Os dois seguiram em direção ao bairro Santa Cruz. Segundo a PM, houve o acompanhamento dos indivíduos, que foram vistos na entrada do residencial Jocafe. No fim da Avenida Sebastião José Ferreira, Mateus, que estava na garupa, sacou uma arma e atirou contra as viaturas.

Segundo o boletim, “para fins de cessar a injusta agressão”, um policial revidou e efetuou seis disparos em direção aos suspeitos. Na sequência, no cruzamento com a avenida Antenor Elias, estavam atravessando a rua uma mulher e a netinha, que foram atingidas pela moto dos suspeitos. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

Os militares depois se aproximaram dos suspeitos para dar voz de prisão. No momento da queda da moto, Mateus foi visto lançando um objeto no ar, que não foi identificado. Os policiais relataram que foram hostilizados por pessoas que se aproximaram do local e não conseguiram recolher o material.

Quando era feita a abordagem aos suspeitos, consta no boletim, Lindemberg colocou a mão na cintura e disse que iria sacar uma arma. Para evitar que isso acontecesse, um policial atirou na direção do indivíduo, sem o atingir.

Feridos, os dois suspeitos foram conduzidos até o Hospital Rio Doce, no mesmo município, onde receberam atendimento médico e permaneceram sob escolta policial. Mateus foi baleado na perna e no antebraço esquerdo durante a ação. Com Lindemberg, na unidade hospital, foi localizado um simulacro de arma de fogo escondido na região das partes íntimas.

Mateus e Lindemberg foram depois encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram presos. “Eles foram trazidos para cá, onde foi lavrado o flagrante de homicídio tentado, por ter atirado contra a viatura da Polícia Militar. Eles estão presos e serão encaminhados para o presídio nesta manhã (1º)”, informou o delegado Fabrício Lucindo.

Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos, 21 e 45 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e, duas vezes, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

De acordo com a apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, a avó continua internada, não corre risco de morte, mas precisará passar por uma cirurgia em um ombro. Já a criança sofreu um ferimento na boca, mas recebeu alta médica e voltou para casa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta