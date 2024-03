Calorão

Março será com mais chuva e calor no Espírito Santo, diz Climatempo

Empresa de meteorologia prevê uma nova zona de convergência e quatro frentes frias, que não serão suficientes para diminuir o calorão no território capixaba

Prognóstico da Climatempo mostra que deve chover um pouco acima da média em março. ( Climatempo)

As "águas de março fechando o verão" devem realmente vir, e em quantidade maior que a de outros anos no Espírito Santo. Estão previstas chuvas um pouco acima da média no Estado, conforme previsão feita pela Climatempo. A empresa de meteorologia também prevê mais calor para os capixabas neste mês.

A Climatempo explica que março é considerado um mês menos chuvoso que janeiro e fevereiro, na Região Sudeste, mas marcado por temporais devido às altas temperaturas.

As projeções de médio prazo sinalizam um corredor de umidade entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil. É possível que um evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se configure na última semana de março. Esse sistema é conhecido por provocar chuvas intensas no Espírito Santo.

Está previsto mais calor para o Estado este mês, segundo a Climatempo. ( Climatempo)

O Noroeste de Minas Gerais, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e grande parte do Espírito Santo devem voltar a receber grandes volumes de chuva como influência direta dessa nova ZCAS. O Sul capixaba e o Norte do Rio de Janeiro serão menos impactados, mas também devem sentir um aumento no volume de chuva em relação a outros anos.

Março será um mês predominantemente quente e abafado no Brasil. São esperadas até quatro frentes frias passando pela costa do Sul e do Sudeste, mas devem ser quase todas oceânicas.

Isso significa que o ar frio de origem polar, que vem naturalmente com as frentes frias, não vai conseguir avançar pelo interior do Brasil para provocar queda de temperatura relevante. Para o Espírito Santo está previsto calor um pouco acima da média do mês.

