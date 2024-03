Suspeito de matar jovem com tiro na cabeça em praça de Colatina é preso

Homem estava escondido em uma casa no bairro Perpétuo Socorro; aos policiais, ele relatou que cometeu o crime após ter sido cercado pela vítima e outro indivíduo

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (29) o homem suspeito de matar um jovem de 21 anos com um tiro na cabeça no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste capixaba. O crime aconteceu em uma praça, na noite da última quarta-feira (28). Segundo o boletim de ocorrência da PM, a vítima, identificada como David Gonçalves da Silva, teve a morte confirmada no local.