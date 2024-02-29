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Crime

Jovem é assassinado com tiro na cabeça em praça de Colatina

David Gonçalves da Silva tinha 21 anos e foi executado na noite de quarta-feira (28), no bairro Ayrton Senna; no bolso dele, havia um carregador de revólver sem munições

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 10:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 fev 2024 às 10:30
Local onde o crime aconteceu, no bairro Ayrton Senna, em Colatina
Local onde o crime aconteceu, no bairro Ayrton Senna, em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 21 anos foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (28) no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como David Gonçalves da Silva e teve a morte confirmada no local do crime, que ocoreu em uma praça.
A PM recebeu a informação de populares de que foram ouvidos diversos tiros. David sofreu uma perfuração na testa e foram vistos ao menos três cápsulas deflagradas ao lado do corpo. Ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime, segundo a corporação.
Os policiais verificaram que havia um carregador de pistola 9 mm desmuniciado em um dos bolsos da vítima. Um celular da vítima também foi recolhido para ser analisado pela perícia.
Polícia Civil foi procurada por A Gazeta e informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.

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