Jovem é assassinado com tiro na cabeça em praça de Colatina

Um jovem de 21 anos foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (28) no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como David Gonçalves da Silva e teve a morte confirmada no local do crime, que ocoreu em uma praça.
A PM recebeu a informação de populares de que foram ouvidos diversos tiros. David sofreu uma perfuração na testa e foram vistos ao menos três cápsulas deflagradas ao lado do corpo. Ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime, segundo a corporação.
Os policiais verificaram que havia um carregador de pistola 9 mm desmuniciado em um dos bolsos da vítima. Um celular da vítima também foi recolhido para ser analisado pela perícia.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta e informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.