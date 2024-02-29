Jovem é assassinado com tiro na cabeça em praça de Colatina

Local onde o crime aconteceu, no bairro Ayrton Senna, em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 21 anos foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (28) no bairro Ayrton Senna, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi identificada como David Gonçalves da Silva e teve a morte confirmada no local do crime, que ocoreu em uma praça.

A PM recebeu a informação de populares de que foram ouvidos diversos tiros. David sofreu uma perfuração na testa e foram vistos ao menos três cápsulas deflagradas ao lado do corpo. Ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime, segundo a corporação.

Os policiais verificaram que havia um carregador de pistola 9 mm desmuniciado em um dos bolsos da vítima. Um celular da vítima também foi recolhido para ser analisado pela perícia.

A Gazeta e informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Polícia Civil foi procurada pore informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.