Protesto de pais de alunos fecha parte da ES 010, em Fundão

Parte da ES 010 chegou a ser fechada em Fundão durante protesto Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Praia Grande, localizada no distrito de Praia Grande, estaria em obras, impedindo que os alunos estudem. As crianças e adolescentes matriculados nesta unidade ainda não tiveram aula no ano letivo de 2024. Segundo mapas a aplicativos que monitoram o trânsito, não havia mais interdição ou lentidão por volta das 8h. Uma manifestação realizada por pais, responsáveis e adolescentes chegou a interditar um trecho da rodovia ES 010, entre Praia Grande e Nova Almeida, em Fundão , por volta das 7h10 desta quinta-feira (29). Eles reivindicam melhorias na educação do município. Conforme apurado por, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Praia Grande, localizada no distrito de Praia Grande, estaria em obras, impedindo que os alunos estudem. As crianças e adolescentes matriculados nesta unidade ainda não tiveram aula no ano letivo de 2024. Segundo mapas a aplicativos que monitoram o trânsito, não havia mais interdição ou lentidão por volta das 8h.

Durante o protesto, os manifestantes colocaram pneus e atearam fogo em objetos para impedir o tráfego de veículos na região. Em um vídeo, é possível ouvir os manifestantes cantando: "Queremos escola", dizem. Em um dos cartazes, uma pessoal escreveu: "Nossas crianças também têm direito à educação", afirma.

Segundo Renato Vitória, que é pai de um estudante, a promessa da prefeitura é que as obras sejam concluídas em até 90 dias – até lá, as crianças teriam que estudar em um local que, segundo ele, não oferece condições de limpeza e segurança. "No ano passado, as crianças foram levadas para outro espaço, porque a escola entraria em reforma. Passou o ano todo, chegou o verão, mas a obra ficou parada. A promessa agora é de 90 dias para conclusão das obras", reclamou Renato Vitória.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Fundão informou que contratou a empresa Cuco Comercial, Participações, Construções para a reforma da escola, sendo fixado o prazo de 210 dias (7 meses) para conclusão das obras.