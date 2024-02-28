Prefeito e morador vão parar em delegacia após confusão em Baixo Guandu

Segundo a prefeitura, o morador atacou o carro da administração municipal com socos Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu

Lastênio Cardoso (Solidariedade), prefeito da cidade de Baixo Guandu , no Noroeste capixaba, foi parar na delegacia após se desentender com um morador na tarde da última terça-feira (27). Segundo a prefeitura, a confusão aconteceu no momento em que o ele realizava uma visita de acompanhamento e fiscalização à obra de asfaltamento do bairro Santa Mônica.

De acordo com a administração municipal, durante a visita, o morador afirmou que a obra estava danificando a calçada dele. "Em resposta, Lastênio disse que se algum funcionário da prefeitura tivesse quebrado, ele próprio mandaria consertar", informou a prefeitura em nota.

Neste momento, os dois se desentenderam e, segundo a prefeitura, o morador "passou ameaçar a integridade do prefeito, atacando inclusive o carro da prefeitura com socos", acrescentou. Para conter a situação, a Polícia Militar precisou ser acionada.