Motorista engata marcha à ré e carro atropela mulher em Montanha; assista

A vítima acionou a Polícia Militar e relatou aos agentes que o motorista do Gol estava embriagado. Após ser atropelada, ela conseguiu se levantar do chão. Em seguida, a mulher abriu a porta do carro e avisou o ocorrido ao motorista, como é possível ver no vídeo acima. Segundo a PM, a vítima sofreu pequenos arranhões e recusou atendimento médico.