Homem morre eletrocutado após fios atingirem área alagada em Viana

Corpo de homem foi encontrado às margens da BR 101 no bairro Primavera, próximo a fios elétricos caídos em área alagada; Samu atestou o óbito por possível descarga elétrica

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (1°) em um alagamento às margens da BR 101, no bairro Primavera, em Viana , após fios de alta tensão se desprenderem de um poste e atingirem o solo durante as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar (PMES) a corporação foi acionada após o corpo do homem, identificado como Adaiu José Ferreira, ser visto por populares durante o temporal que atingiu a região na última noite.

Em nota, a PM informou que uma guarnição prosseguiu até o local e encontrou o corpo de um homem, onde também haviam fios elétricos caídos na via, bem próximos ao corpo da vítima. A PM informou ainda que uma equipe do Samu e esteve no local e atestou o óbito por possível descarga elétrica.