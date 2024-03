Uma semana depois...

De novo! Loja é invadida duas vezes em uma semana na Serra; vídeo

Desta vez, o suspeito foi ainda mais ousado e objetivo: em menos de um minuto, quebrou a porta de vidro, furtou itens e fugiu

A paz e a tranquilidade do dono de uma loja de roupas na Serra durou menos de uma semana. Na madrugada desta sexta-feira (1), o comércio de Edson Lima voltou a ser invadido durante a madrugada. Desta vez, o suspeito foi ainda mais ousado e objetivo: em menos de um minuto, quebrou a porta de vidro, furtou itens e fugiu. Na madrugada do último dia 23, a loja dele, localizada na Avenida Central, no bairro Laranjeiras, teve a fechadura quebrada por um homem suspeito, que entrou no estabelecimento comercial e furtou itens.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. O suspeito chegou ao local às 3:49 da madrugada. Em menos de 20 segundos, a porta é quebrada e ele entra no estabelecimento. A imagem da calçada mostra os vidros quebrados, enquanto é possível ver que não passava ninguém na rua naquele momento. Ao todo, o suspeito demora menos de um minuto em toda a ação.

Loja volta ser invadida e furtada em madrugada na Serra. (Reprodução | Videomonitoramento)

O caso da semana passada foi semelhante. O suspeito quebrou a fechadura, entrou na loja, furtou itens e saiu. A diferença foi o tempo da ação. No dia 23, o ladrão ficou mais de quatro minutos procurando itens de valor. Na época, ninguém foi preso.

De acordo com Edson Lima, dono da loja invadida, esta é a terceira invasão e furto que a loja sofreu em menos de um mês. No último dia 23, Edson deu entrevista à TV Gazeta lamentando o fato. "Estou desanimado, tenho vontade de passar a loja para frente, não dá mais. Já estou com idade avançada. Por que sofrer tanto assim? Preciso de mais suporte", afirmou. Nesta sexta-feira (1), ele voltou a falar sobre o assunto.

Decidi fechar, não tem mais condições. É burrice eu continuar. Já foram três vezes. Eu vendo por um preço favorável, barato, para ver se cresce no mercado. Mas está difícil. Nossa vida está aqui, é terrível falar Edson Lima • Dono da loja, em entrevista há uma semana

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que conversou com o comerciante após a invasão da madrugada desta sexta (1), Edson Lima está decidido a passar a loja e não continuar trabalhando com a venda de roupas no local.

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para ter mais detalhes da ocorrência e perguntou, por exemplo, se alguém foi preso.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e prosseguiu até o local, mas o suspeito já havia fugido. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado. A Polícia Militar ressaltou que realiza policiamento ostensivo no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, inclusive na Avenida Central, e que na região há um projeto chamado de Rede Comunidade Segura, e isso tem aproximado a PM dos moradores e comerciantes. Ainda assim, a PM destaca que consta sempre com a contribuição da população para que uma viatura seja acionada imediatamente pelo Ciodes (190) quando houver crime em andamento ou na iminência de ocorrer.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

